المؤسسات المصرية والأفراد العرب يصعدون بالبورصة في ختام الأسبوع

– EGX 50 يخالف نظرائه ويهبط



رجب عزالدين

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الخميس، على صعود أغلب مؤشراتها بنسب متباينة، باستثناء المؤشر الخمسينى الذى هبط بنسبة 0.11%، وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية والأفراد العرب.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.19% عند مستوى 14679 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.61% عند مستوى 804 نقطة، كما صعد اﻷوسع نطاقًا EGX100 بنفس النسبة 1.61% عند مستوى 1902 نقطة، وهبط الخمسينى 0.11 % عند 2572 نقطة، ليخالف نظيره العشرينى الذى صعد بنسبة 0.27% عند مستوى 14413 نقطة.



وبلغت قيمة التداول على الأسهم فقط 1.7 مليار جنيه تقريباً، واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والعربية والأفراد المصريين للشراء، بصافى قيم تداولات بلغت 18.3 مليون جنيه، و11.9 مليون جنيه، و9.6 مليون جنيه على التوالى.

واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأفراد العرب والأجانب للبيع، بصافى قيم تداولات بلغت 28.1 مليون جنيه، و8.6 مليون جنيه، و3.1 مليون جينه على التوالى.



وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 65 سهمًا من إجمالى 192 سهماً متداولاً، بينما هبط 101 وبقى 26 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة -الأربعاء- على صعود جماعى طفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للأجانب والمؤسسات المصرية، وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.42% عند مستوى 14651 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.37 % عند مستوى 791 نقطة.