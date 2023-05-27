المؤسسات المحلية تدعم البورصة نحو مواصلة الصعود إلى 17400 نقطة

توقع خبراء سوق المال مواصلة البورصة المصرية الصعود هذا الأسبوع نحو مستويات 17400 نقطة، بدعم الحركة الإيجابية للمؤسسات المحلية.

كانت البورصة المصرية قد أنهت تعاملاتها الأسبوع الماضي على صعود جماعي للمؤشرات، وتحقيق المؤشر السبعيني قمة تاريخية ووصوله لمستويات لم يحققها منذ إطلاقه، وسط مكاسب لرأس المال السوقي.

وأنهى مؤشر “EGX30” تعاملاته الأسبوع الماضي صاعدا 1.78%، مغلقا على 17043 نقطة، و “EGX70” مرتفعًا بـ 4.72%، ليسجل 3101 نقطة، و “EGX100 ” بنسبة 3.75% مغلقا على 4665 نقطة.

وبلغت المكاسب الرأسمالية 13 مليار جنيه، بنسبة 1.24%، ليغلق رأس المال السوقي تعاملاته على 1.105 تريليون، مقارنة مع 1.092 تريليون.

وسجلت التداولات 9.5 مليار جنيه، اقتنصت الأسهم منها 98.51%، من إجمالي قيم التعاملات داخل المقصورة، بينما مثل التداول على السندات 1.49% .

وكانت الغلبة للمستثمرين المحليين في التعاملات بنسبة 88.7% بصافي شراء 58.1 مليون جنيه، تلاهم العرب بـ 6.6%، بصافي مشتريات 14.4 مليون، بينما اتجه الأجانب للبيع بصافي 74.5 مليون، بـ 4.7% من التداولات.

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن نتائج الأعمال القوية للشركات في جميع القطاعات وبشكل خاص في قطاع البتروكيماويات، والحركة الإيجابية للمؤسسات المحلية، تدعم السوق بقوة في مواجهة الأنباء السلبية العالمية المؤثرة على حركة الأسواق حول العالم.

وتوقع وصول المؤشر الرئيسي للسوق نحو مستوى 17350 نقطة، كما وضع مستهدفات مجموعة من الأسهم شملت مصر لإنتاج الأسمدة- موبكو عند 174 جنيها، والشمس للإسكان بـ 7.40، والقلعة للاستثمارات المالية بنحو 2.31، و إي إف جي القابضة”EFG” حول 19.30 والبنك التجاري الدولي بقيمة 54.60، وبنك كريدي أجريكول 13.80 .

وقال دكتور حسام عيد، رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية، إن استقرار المؤشر الثلاثيني أعلى مستوى 17000 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي يؤهله للاتجاه نحو 17400 هذا الأسبوع، فيما قد تشهد عمليات جني أرباح جزئية.

وأضاف أن “السبعيني” نجح الأسبوع الماضي في تحقيق قمة تاريخية جديدة عند 3101 نقطة، بدعم نشاط حركة المتاجرة السريعة، واتجاه قوي للمستثمرين الأفراد للشراء على أسهمه لزيادة المراكز المالية التي لم تأخذ فرصها في الصعود.

وتوقع أن يصل المؤشر إلى قمة تاريخية جديدة عند 3160 نقطة، ثم يعاود الهبوط عند 3070 نقطة، بضغط عمليات جني أرباح.

ويرى “عيد” أن القطاعات الأنشط بالسوق حاليا هي الخدمات المالية غير المصرفية، والبنوك، والعقارات، والتكنولوجيا.