المؤسسات الأجنبية تستحوذ على 22.6% من تعاملات السندات بالبورصة الأسبوع الماضي

مقابل 1% فقط للعرب، و76.4% للمصريين

استحوذت المؤسسات الأجنبية على 22.6% من تداولات السندات بالبورصة المصرية الأسبوع الماضي، مقارنة بـ 1% فقط للمؤسسات العربية، فيما اقتنصت المؤسسات المحلية النسبة الأكبر بواقع 76.4%.

مقابل 1% فقط للعرب، و76.4% للمصريين

ووفقا لتقرير صادر عن البورصة المصرية تلقت “المال” نسخة منه، فإن هذه التعاملات تمثل البيع والشراء، وأيضا الصفقات.

وسجل إجمالي تداولات البورصة المصرية الأسبوع الماضي 24.1 مليار جنيه، بكمية تداول 4.5 مليار ورقة مالية، على 286 ألف عملية منفذة.

وهيمنت السندات على التداولات بنسبة 52.35%، بينما كان نصيب الأسهم 47.65%، من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة، وفقا لتقرير البورصة.

جدير بالذكر أيضا أن نصيب الأجانب من التعاملات على الأسهم خلال الأسبوع الماضي سجل 6.3%، بصافي مبيعات 153.3 مليون جنيه.