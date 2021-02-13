بورصة وشركات

المؤسسات الأجنبية تستحوذ على 22.6% من تعاملات السندات بالبورصة الأسبوع الماضي

مقابل 1% فقط للعرب، و76.4% للمصريين
منى عبدالباري 12:38 م, السبت, 13 فبراير 21 12:38 م, السبت, 13 فبراير 21

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استحوذت المؤسسات الأجنبية على 22.6% من تداولات السندات بالبورصة المصرية الأسبوع الماضي، مقارنة بـ 1% فقط للمؤسسات العربية، فيما اقتنصت المؤسسات المحلية النسبة الأكبر بواقع 76.4%.

مقابل 1% فقط للعرب، و76.4% للمصريين

ووفقا لتقرير صادر عن البورصة المصرية تلقت “المال” نسخة منه، فإن هذه التعاملات تمثل البيع والشراء، وأيضا الصفقات.

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وسجل إجمالي تداولات البورصة المصرية الأسبوع الماضي 24.1 مليار جنيه، بكمية تداول 4.5 مليار ورقة مالية، على 286 ألف عملية منفذة.

وهيمنت السندات على التداولات بنسبة 52.35%، بينما كان نصيب الأسهم 47.65%، من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة، وفقا لتقرير البورصة.

جدير بالذكر أيضا أن نصيب الأجانب من التعاملات على الأسهم خلال الأسبوع الماضي سجل 6.3%، بصافي مبيعات 153.3 مليون جنيه.

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بقلم منى عبدالباري

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