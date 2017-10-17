المؤسسات الأجنبية الأكثر بيعا بمنتصف تعاملات البورصة

رجب عزالدين: واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الهبوط الخفيفة الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية. وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.28% عند مستوى 13487نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.32% عند مستوى 805

رجب عزالدين:

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الهبوط الخفيفة الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية.



وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.28% عند مستوى 13487نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.32% عند مستوى 805 نقطاط حتى الساعة 1:15.



وبلغت قيمة التداولات 762 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 19.5 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بصافى قيم تداولات 7.5 مليون جنيه و8.5 مليون جنيه و734 ألف جنيه و1.5 مليون جنيه و1 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللونان الأخضر والأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 86 سهما من إجمالى 185 سهما متداولا، بينما هبط 73 وبقى 26 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الإثنين، على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب والمؤسسات العربية.