«المؤثرات القبطية في الفن الإسلامي حتى القرن الـ14» في محاضرة بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية، من خلال مركز الدراسات القبطية بقطاع البحث الأكاديمي، ثاني محاضرات الموسم الثقافي القبطي الرابع عشر، بعنوان “المؤثرات القبطية في الفن الإسلامي حتى القرن الرابع عشر الميلادي”، والتي تحاضر فيها الدكتورة زينب حنفي حسن علي، الحاصلة على دكتوراه الآثار والفنون القبطية، كلية السياحة والفنادق، جامعة الإسكندرية، باحث بمركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية، وذلك يوم الأحد الموافق 22 أكتوبر 2023، الساعة 2.00 ظهرًا، بمكتبة الإسكندرية، مركز المؤتمرات، قاعة الوفود.

الجدير بالذكر أنه منذ دخول العرب مصر بدأ التأثير والتفاعل المتبادل بين الفن القبطي والفن الإسلامي، ولم يتوقف قط.

وكان هناك العديد من المجالات قد برع فيها الفنانون الأقباط مثل نسج المنسوجات، والحفر على الخشب، وغيرها، واستمروا في الإنتاج خلال العصور الإسلامية المختلفة.

وعلى الجانب الآخر يمكننا القول بأن بعض التقنيات تم تطويرها من قِبل الحِرفيين المسلمين، فعلي سبيل المثال نذكر طلاء البريق بأكسيد معدني فوق الزجاج، والذي تم تبنّيه من قِبل الفنانين الأقباط، بل تنفيذها بأيديهم في بعض الأحيان وإنتاج أعمال فنية مشتركة.

وقد شهد العصر الفاطمي على ذروة التفاعل بين الفنين القبطي والإسلامي والذي أنتج قطعًا فنية ليست فقط متشابهة، بل متطابقة في الأسلوب والزخارف.

تأتى هذه المحاضرة ضمن ما يقوم به المركز من دور تثقيفي وتوعوي عن التراث القبطي وماهيته وأهميته ودوره.