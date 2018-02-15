المؤتمر يشيد بانتصارات بواسل سيناء 2018

أشاد المهندس محمد الزملوط، الأمين العام لحزب المؤتمر بمحافظة شمال سيناء بالضربات الموجعة والانتصارات الكبيرة التى حققها أبطال وبواسل العملية الشاملة ” سيناء 2018″ فى حربهم الناجحة ضد الإرهاب والإرهابيين، مؤكدا دعمه التام والمطلق للحرب المقدسة التي يخوضها جيش مصر العظيم، والشرطة ضد فلول الإرهاب في سيناء.

وقال – فى بيان اليوم الخميس-إننا جميعا ندعم بكل قوة تلك الحرب الشجاعة والباسلة التي يخوضها جيشنا العظيم في سيناء، لاقتلاع جذور الإرهاب التي تحاول أن تجعل مصر أسيرة الخوف، والتي تعطل مصر عن أداء دورها الريادي تاريخيا وتعطل عجلة البناء والتنمية، مؤكدا أن مصر قيادة وحكومة وشعبا لن يهدأ لها بال حتى يتم تطهير سيناء ومصر كلها من دنس الإرهاب والإرهابيين.

وأكد أن الشعب المصري العظيم الذي اعتاد الوقوف إلى جانب قواته المسلحة، يدرك أهمية هذه الحرب التي ستكون بإذن الله الأخيرة والحاسمة ضد الإرهاب الأسود بجميع صوره وأشكاله، مشددا على أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، كان على حق عندما قرر تسليح الجيش المصرى بأحدث المعدات العسكرية العالمية جوا وبحرا وبرا لمواجهة شياطين الإرهاب، لافتا إلى أن بيانات القوات المسلحة وماتم رصده من نجاحات كبيرة ضد الإرهابيين فى سيناء يؤكد أن هناك مؤامرات خسيسة كانت تحاك ضد مصر وشعبها من الإرهاب والإرهابيين.

وأعرب عن ثقته الكاملة فى قدرة مصر على تحقيق الانتصار على الإرهاب والإرهابيين وتحرير مصر كلها من دنسهم، خاصة أن الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية، أصبح على وعى وإدراك كاملين بأن الإرهاب لم يعد ضد الجيش والشرطة، ولكن ضد مصر وشعبها وجميع مؤسساتها، ولذلك أصبحت مصر كلها يدا واحدة ضد الإرهاب والإرهابيين.

