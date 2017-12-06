المؤتمر ومستقبل وطن يرفضان قرار ترامب بشأن القدس

سلوى عثمان أعرب حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب عن دهشته وانزعاجه الشديدين من المواقف الدولية المتخاذلة بشان عزم الرئيس الامريكى دونالد ترامب نقل سفارة بلاده الى القدس العربية المحتلة والتى لم تتجاوز الشجب والإدانة وأكد النائب أحمد حلمى الشريف رئيس الهيئة البرلما

سلوى عثمان

أعرب حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب عن دهشته وانزعاجه الشديدين من المواقف الدولية المتخاذلة بشان عزم الرئيس الامريكى دونالد ترامب نقل سفارة بلاده الى القدس العربية المحتلة والتى لم تتجاوز الشجب والإدانة

وأكد النائب أحمد حلمى الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب ووكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية في تصريحات صحفية بالبرلمان أن قرار الرئيس الأمريكى يخالف الشرعية والقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الامن الدولى ويتنافى مع المواثيق الدولية.

وأشار إلى أن قرار ترامب يتعارض مع ماأصدرته محكمة العدل الدولية عام 2004 حول عدم مشروعية ماأسماه الكيان الصهيونى بالجدار العازل اضافة الى انه يضرب عرض الحائط بقرار مجلس الامن الدولى رقم 2334 لسنة 2016 الذى طالب بوقف الاستيطان الإسرائيلى فى القدس المحتلة بالاضافة الى الاراضى الفلسطينية كافة

في السياق ذاته، أكدت أمانة العلاقات الخارجية بحزب مستقبل وطن، أن اعتزام الولايات المتحدة أو حتى مجرد طرح فكرة إعلان نقل السفارة الأمريكية من مدينة تل أبيب إلى القدس والذى ضمنيا يمثل إعلان القدس عاصمة لدولة إسرائيل، يمثل انحرافا شديدا عن مسار عملية السلام وتراجع خطوات عدة فى طريق التسوية وإحلال الأمن والتعايش السلمى بين شعوب ودول المنطقة.

وأضافت الأمانة فى بيان لها اليوم،:”إننا فى حزب مستقبل وطن ومن واقع تمثيلنا الحزبى والشعبى نرفض تماما مثل هذه الإجراءات ونحذر العالم من تداعيات خطيرة ذات صلة بالأمن والسلام بالمنطقة والعالم فى حالة اتخاذ خطوات فعلية فى هذا الشأن”.

وأكدت أن بقاء القدس مدينة لكل الأديان هو أمر ضرورى وداعم لجهود السلام فى المنطقة، كما أن التسوية السريعة والحاسمة فى إطار دولتين على أسس من التعايش الآمن واحترام الأخر هو السبيل الأفضل لاستقرار المنطقة.