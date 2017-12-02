المؤتمر المصري الإيطالي يناقش فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة

المال خاص:أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أهمية تعزيز علاقات التعاون بين مصر وإيطاليا، خاصة فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى والعلوم والتكنولوجيا.وشارك مركز بحوث وتطوير الفلزات والجمعية الأمريكية للهندسة الميكانيكية وعدد من الجهات المصرية الإيطالية في تنظيم

المال خاص:

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أهمية تعزيز علاقات التعاون بين مصر وإيطاليا، خاصة فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى والعلوم والتكنولوجيا.

وشارك مركز بحوث وتطوير الفلزات والجمعية الأمريكية للهندسة الميكانيكية وعدد من الجهات المصرية الإيطالية في تنظيم فعاليات “المؤتمر المصري الإيطالي حول الفرص والتحديات للشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بالجامعة البريطانية في مصر”.

وقال طه مطر، رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، إن المؤتمر تناول عددا من المحاور الهامة، منها: دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من الشباب من خلال نقل التجربة والخبرة الإيطالية مع عرض النماذج الناجحة من كلا البلدين، والاهتمام بالقطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري كالزراعة، والمنسوجات، والإنشاءات والطاقة، والصناعات الغذائية، والبتروكيماويات، وتكنولوجيا المعلومات.

وناقش المؤتمر التحديات والفرص المتاحة في القطاعات المستهدفة وفرص التمويل لها، إضافة إلى تدريب الطلاب وحديثي التخرج على المهارات اللازمة لريادة الأعمال الإبداعية، وربط رواد الأعمال والباحثين وأصحاب المشاريع من الشباب في كلا الدولتين مصر وإيطاليا.

وعلى هامش المؤتمر أقيم معرض في الجامعة البريطانية لعدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية والإيطالية، وحضر فعاليات المؤتمر أكثر من مائة شاب من رواد الأعمال والصناعات الصغيرة والمتوسطة من مختلف المحافظات.

