المؤتمر العربي لقادة الفكر الإستراتيجي يناقش معوقات وتحديات بناء المستقبل ديسمبر المقبل

تعقد أكاديمية الخبير الإستيراتيجي برئاسة السفير محمد عرابي وزير خارجية مصر الأسبق مؤتمرا بالقاهره على مدار يومى الثانى والثالث من ديسمبر المقبل تحت عنوان المؤتمر العربي لقادة الفكر الإستيراتيجي والاستشارات المستقبلي،استثمار معطيات الحاضر فى بناء المستقبل

ويشارك بالمؤتمر لفيف من قيادات المال والبورصه والنقل البحري والإدارة واللوجستيات تقدم عل مدار خمس جلسات خلال يومى انعقاد المؤتمر 2و3ديسمبر

ويتناول المؤتمر فى يومه الأول عدة جلسات تتناول أولها معوقات التفكير الاستيراتيجي والقيادة الاستيراتيجيه الفعاله ودورها فى دعم التنمية المستدامه بالمجتمعات العربيه ويتم عقد ورشة عمل تتحدث عن مهارات صناعة سيناريوهات أليات استشراف المستقبل فى ظل التحديات المعاصره

بينما يشارك المتحدثون بالمؤتمر خلال الجلسه الثانيه عن أساليب دراسة كيفية مواجهة المتغيرات المناخيه والمحافظه على البيئه

وتتضمن أجندة المؤتمر التى اطلعت عليها المال جلسه ثالثه حول الثورة الصناعية الرابعه وتحديات الممارسات المستدامه لللوجستيات وسلاسل الإمداد يترأسها الدكتور محمد على مؤسس كلية النقل الدولى واللوجستيات ورئيس الجمعية العلمية للنقل وتدور محاورها حول الاستشراق المستقبلي للموانى الذكيه

بينما يناقش اليوم الثانى للمؤتمر الاستشراق المستقبلي لبوصلة التوجه الاستيراتيجي لصناعة جودة التميز المؤسسي بالمجتمعات العربية يتخللها ورشة عمل،

كما تتناول الجلسه الخامسه أسواق المال العربية وسيناريوهات الاستشراق المستقبلي وتشمل محاورها تحليل فنى للبورصات العربية وسيناريوهات الاستيراد المستقبلي والازمه الماليه الدولية وانعكاساتها على سوق المال بجانب التحولات العالمية النموذجيه القائمة على نظم التكنولوجيا الماليه

وكذلك التكتلات الاقتصادية وأثرها على أسواق المال العربيه

يذكر أن المؤتمر العربي لقادة الفكر الاستيراتيجي يشارك به لفيف من قادة الرأى وخبراء المال واللوجستيات الدكاتره، حسام الغايش ،احمد الامام،صفاءفارس،احمد معطي،اسامه السعيد،احمد الشعراوي ،عمرو ياسين،نجلاء البيومي،داليا يونس،غادة القاضي،هبه عبد المنعم،جيهان البيومي،مجدي علام، محمد عيس،محمد بسطاويسي والمتحدثون هشام صفوت ومحمد خليف واحمد موافي ومحمد شاكر

ويرأس المؤتمر السفير محمد عرابي وزير خارجية مصر الأسبق والدكتور أحمد الشعراوي امينا عاما ونجلاء البيومي منسقات للمؤتمر ومحمد النجار مقررا للمؤتمر