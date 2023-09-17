المؤتمر السنوي الرابع لرؤساء القطاعات المالية بالقاهرة 17 أكتوبر 2023

للعام الرابع على التوالي؛ يعقد المؤتمر السنوي لرؤساء القطاعات المالية بالقاهرة Cairo CFO Summit 2023، والذي يعد أحد أبرز وأهم المؤتمرات المالية في مصر والعالم العربي، ويجمع كل المهتمين بالشئون المالية في القطاعات الاقتصادية المختلفة ليوفر لهم المنصة الأكبر والأكثر تميزا لتبادل الخبرات والآراء وأفضل الممارسات في مجالات التمويل وأسواق المال والمحاسبة والتقارير المالية والضرائب وإدارة المخاطر؛ خاصة في ظل التطورات السياسية والعسكرية الدولية الجارية وأثارها الاقتصادية المحلية والعالمية.

يأتي المؤتمر السنوي لرؤساء القطاعات المالية في دورته الرابعة 2023 ليستثمر النجاح الكبير الذي حققه المؤتمر في الثلاث سنوات السابقة (2020-2022)، حيث شهدت الدورات السابقة للمؤتمر مشاركة المئات من نخبة رؤساء القطاعات المالية بالشركات والمؤسسات الرائدة بجميع القطاعات الاقتصادية في مصر. لمزيد من التفاصيل يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر: www.cairocfosummit.com

ينظم مؤتمر رؤساء القطاعات المالية من قبل شركة ديفولبرز للتدريب والاستشاراتDevelopers for Training and Consultancy بهدف المساهمة في الجهود المتلاحقة لتطوير مناخ الاستثمار ودقة البيانات المالية ودمج مجال المال والأعمال في الاقتصاد العالمى، والتحديث والدعم المستمر للدور بالغ الأهمية الذى يلعبه رؤساء القطاعات المالية في عمليات القيادة وتطبيق الاستراتيجيات في الشركات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة والتوافق مع معايير الأداء العالمية من خلال دعم دورهم المستحدث القائم علي الشراكة والاستعانة بالأدوات الحديثة كالتكنولوجيا الرقمية وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي لتحديث وتطوير أدائهم وبالتالي شركاتهم.

يعقد المؤتمر هذا العام بفندق رويال ماكسيم بالاس كمبنسكى بالقاهرة الجديدة، ويحضر المؤتمر هذا العام الرؤساء التنفيذيين ورؤساء القطاعات المالية في عدد كبير من المؤسسات المالية والشركات الكبرى في مصر والشرق الأوسط. حيث يخلق المؤتمر فرصا حقيقية للقاء والتواصل والتشاور وتبادل الآراء والخبرات بين نخبة كبيرة من رجال المال والأعمال.

ويفتتح المؤتمر معالي وزير السياحة والأثار الأستاذ/ أحمد عيسى، ويستعرض سيادته مع السادة الحضور بالمؤتمر رؤيته عن دور القيادة في تحقيق التميز في شركات الأعمال وكيف لرئيس القطاع المالي أن يقود التميز في قطاع السياحة.

وتأتى أجندة المؤتمر هذا العام حافلة بالمناقشات والحوارات بين مجموعة متميزة من القيادات المالية والإدارية بقطاعات مختلفة من أنشطة المال والأعمال والتكنولوجيا.

وتضم الأجندة كلمات رئيسية لكل من: