المؤتمر الدولي لـ «اقتصادية قناة السويس» ينطلق 21 مارس للترويج لفرص الاستثمار

أعلن المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، انطلاق المؤتمر الاقتصادي الدولي للهيئة يومي 21-22 مارس من مدينة الجلالة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكبار قيادات الدولة المصرية ونخبة من المسثمرين ورجال الأعمال محلياً ودولياً.

يحيي زكي : المؤتمر يستهدف عرض أهم مايميز الاستثمار بهذه المنطقة الواعدة وقصص النجاح

ويهدف المؤتمر يهدف إلى ترويج الفرص الاستثمارية بالهيئة وعرض أهم مايميز الاستثمار بهذه المنطقة الواعدة وكذلك عرض قصص النجاح داخل المنطقة مع شركائنا الحاليين .

وأضاف يحيي زكي أنه سيتم الإعلان عن بعض الفرص الاستثمارية التي ستجذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، بجانب الإعلان عن عقود جديدة يتم توقيعها بين الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ومستثمرين محليين وأجانب والتي من شأنها توفير فرص العمل للشباب المصري فور تنفيذها وهو الهدف الرئيسي الذي تنشده الهيئة خلال الخمس سنوات المقبلة 2020-2025.

جاء ذلك خلال عشاء عمل لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال، مساء أمس، بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والمهندس حسين صبور الرئيس الشرفي للجمعية.

كما حضر المهندس على عيسى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال،والمهندس عادل لمعي رئيس لجنة النقل بالجمعية وعدد من رجال الأعمال أعضاء الجمعية وعدد من الشركات المحلية العاملة في مجال النقل واللوجستيات.

وعشاء العمل كان يهدف لاستعراض ومناقشة كافة التطورات التى شهدتها المنطقة الاقتصادية بقناة السويس مؤخراً والخطة المستقبلية للنهوض بها، وفرص الاستثمار المتاحة وعلى رأسها قطاع النقل واللوجستيات وسبل مشاركة مجتمع الأعمال المصرى.

وفي كلمته أكد المهندس يحيى زكي على الانتهاء من كثير من الملفات العالقة بين الهيئة وبعض الشركاء حيث انتهت الهيئة الاقتصادية من المفاوضات مع موانئ دبي على إنشاء شركة التنمية بين الطرفين لتطوير وتنمية 10 كيلومترمربع بمنطقة العين السخنة.

وأوضح أنه ستتم على جزئين الأول منها 5 كيلومترمربع يتم تنميتها ثم يتم تسليم الخمس الأخرى”الجزء الثاني” و تطويره تدريجياً لكل واحد كيلو مترمربع حتى الانتهاء من المساحة المخصصة للشركة .

وقال رئيس الهيئة إن شرق بورسعيد من المناطق الواعدة بالمنطقة الاقتصادية وتركز إدارة الهيئة على تسريع وتيرة العمل بها والانتهاء من تنفيذ الساحات الخلفية للأرصفة الجديدة للتشغيل خاصة أرصفة الرورو والبضائع العامة، كما يستلم المطور الصناعي “شرق بورسعيد للتنمية” مساحة 4 كيلومتر مربع بنهاية 30 يونيو تم تحسين التربة بها وتجهيزها.