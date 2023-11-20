المؤتمر الدولي لسوق العمل يعقد شراكات علمية مع منظمات عالمية قبل انطلاقه الشهر المقبل

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن عقدها لشراكات علمية مع كل من منظمة العمل الدولية والبنك الدولي، للمساهمة في تعزيز رؤية المؤتمر الدولي لسوق العمل، الذي يعقد في الرياض ويعتبر الأول من نوعه عالميا؛ لجمعه صناع القرار وكافة أطراف أسواق العمل تحت مظلة واحدة.

الاتفاق مع منظمة العمل الدولية والبنك الدولي على إثراء الجانب العلمي من المؤتمر

وذكرت الوزارة في بيان أن الاتفاقيات الموقعة مع منظمتي العمل الدولية والبنك الدولي تتضمن مشاركتهما في إثراء برنامج المؤتمر، ومادته العلمية، ودعم الدور الطموح للمؤتمر في تطوير أسواق العمل العالمية وآفاق الابتكار والتمكين.

المدير العام لمنظمة العمل الدولية يشارك في المؤتمر كمتحدث رئيسي

ومن المقرر أن يشارك جيلبرت ف. هونجبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، كمتحدث رئيسي في مؤتمر سوق العمل، حيث يستعرض رؤيته وتحليله لمستقبل أسواق العمل على المستوى الدولي، ويسلط الضوء على التحديات والفرص التي تواجه سوق العمل العالمي في الفترة الحالية، كما تنضم د. سوكتي داسجوبتا، المديرة العامة لظروف العمل والمساواة في المنظمة للمتحدثين الرئيسيين، حيث تتمتع د. سوكتي بمكانة دولية بارزة لمساهماتها المؤثرة في عدة مجالات حيوية شملت التوظيف، وهيكلة المنظمات، ودراسات التأثيرات الاجتماعية، بالإضافة لدورها الفعّال في منظمة العمل الدولية.

تجدر الإشارة إلى أن منظمة العمل الدولية، هي وكالة تتبع الأمم المتحدة وتضم في عضويتها 187 دولة، وتعمل على تحديد معايير العمل عالميا ووضع الأطر المشتركة لحماية الحقوق في الحياة العملية، بينما يعمل البنك الدولي -والذي يتبع الأمم المتحدة كذلك- على تمويل مشاريع تنمية الدول وحمايتها من الفقر، وتعتبر دراساته في المجالات الاقتصادية والتنموية بمثابة مرجعية عالمية.

أكثر من 150 خبيرا وتنفيذيا يشاركون في المسارات الثمانية لبرنامج المؤتمر

ويعد المؤتمر الدولي لسوق العمل الذي ينطلق بنسخته الأولى تحت شعار (نصيغ المستقبل) أكبر تجمع من نوعه؛ حيث يضم عددا من وزراء العمل ونخبة من القادة التنفيذيين والمتخصصين من مختلف دول العالم، ورؤساء عدد من المنظمات الدولية، وقادة الأعمال وكبار المستثمرين، عبر 40 جلسة يشارك بها 150 متحدثا بحضور نحو 2000 مشارك من 40 دولة.

ومن المتوقع أن تسهم مشاركة المتحدثين الرئيسيين في إثراء المؤتمر وتوفير رؤى قيمة حول التحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه سوق العمل العالمي، وتعزيز التعاون والتبادل في هذا المجال بين الدول والمؤسسات المشاركة.

ويركز المؤتمر في جلساته على 8 مسارات رئيسية، هي: أبرز الاتجاهات في سوق العمل عالمياً، والمهارات والإنتاجية، وأنماط العمل الجديدة، والسياسات والتشريعات الخاصة بأسواق العمل، وآثار التطور التقني على مستقبل أسواق العمل، وتجارب إعادة هيكلة سوق العمل، والمساواة وبيئة العمل.

عن المؤتمر العالميّ لسوق العمل

يعدّ المؤتمر الدوليّ لسوق العمل، منصّة تجمع الخبراء والمتخصّصين وممثّلي الأطراف المعنيّة في سوق العمل، لبحث تحدّيات السوق الحاليّة والمستقبليّة على المستوى الدولي، وطرح الحلول المبتكرة لها. وقد تمّ تدشين المؤتمر في مدينة الرياض من قِبل وزارة الموارد البشريّة والتنمية الاجتماعيّة بالمملكة العربية السعوديّة، ليكون حدثًا سنويًّا يهدف لخلق مساحة لتبادل الأفكار والتعاون وتحفيز التغيير الإيجابيّ لممارسات العمل في جميع أنحاء العالم.

وسيجمع هذا الحدث أصحاب وزراء العمل في دول مجموعة العشرين ورؤساء المنظمات الدولية ذات العلاقة وكبار المسؤولين والقيادات في القطاع الحكومي والخاص حول العالم، وكذلك كبار المستثمرين في القطاع الخاص المحلي والدولي، كما سيتناول المؤتمر السياسات وأفضل الممارسات المتعلقة بأسواق العمل، وسيسلط الضوء على دور أصحاب العمل والحكومات في خلق سوق عمل متناغم وشامل.

وبالإضافة إلى البرنامج الرئيسي للمؤتمر، والذي سيناقش تحديثات ومستقبل أسواق العمل، والتغيرات المستمرة في عالم العمل، وتأثير العولمة، ستقام أنشطة مصاحبة متعددة تشمل ورش عمل متخصصة وفعاليات مختلفة، وتوقيع لعدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات، كما سيتم تكريم المؤسسات والمنظمات المتميزة في سوق العمل بـ “جائزة العمل”.