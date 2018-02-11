المؤبد والمشدد للمتهمين بقتل الصحفية ميادة أشرف

نجوى عبد العزيز أصدرت محكمة الجنايات المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، أحكاما تراوحت ما بين السجن المؤبد والمشدد على 48 متهما من عناصر لجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان الإرهابية، بتهم ارتكاب أحداث عنف بمنطقة عين شمس أسفرت عن…

نجوى عبد العزيز

أصدرت محكمة الجنايات المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، أحكاما تراوحت ما بين السجن المؤبد والمشدد على 48 متهما من عناصر لجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان الإرهابية، بتهم ارتكاب أحداث عنف بمنطقة عين شمس أسفرت عن مقتل الصحفية ميادة أشرف والطفل شريف عبد الرؤوف والمواطنة مارى جورج.

اعترف المتهمون فى تحقيقات النيابة- بالانضمام للجان العمليات النوعية الإخوانية، وتدبيرهم للتجمهر، وإحراز الأسلحة النارية، والذخائر، والمفرقعات وإطلاق بعضهم أعيرة صوب المواطنين والإعلاميين وقوات الشرطة.

وكشفت التحقيقات، تورط قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وقيادات التحالف الداعم للإخوان والمسمى بـ”تحالف دعم الشرعية” فى تأسيس لجان عمليات نوعية تضم مسلحين كجناح عسكرى للجماعة الإرهابية، بغرض استهداف الإعلاميين ومنعهم من كشف جرائمهم واستهداف المسيحيين لخرق نسيج الوحدة الوطنية، وإثارة الفوضى فى البلاد، واستهداف مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة لإسقاط الدولة.