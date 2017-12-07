المؤبد والمشدد لـ19 متهمًا في قضية تنظيم أجناد مصر

نجوى عبد العزيز عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، 17 متهمًا بالمؤبد والسجن 15 عامًا لحدث، والمشدد 15 عامًا لمتهم آخر، كما عاقبت 7 متهمين بالسجن 5 سنوات، وقضت ببراءة خمس متهمين آخرين في قضية "تنظيم أجناد مصر".ونسبت النيابة العامة للمتهمي

نجوى عبد العزيز



عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، 17 متهمًا بالمؤبد والسجن 15 عامًا لحدث، والمشدد 15 عامًا لمتهم آخر، كما عاقبت 7 متهمين بالسجن 5 سنوات، وقضت ببراءة خمس متهمين آخرين في قضية “تنظيم أجناد مصر”.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين ارتكابهم لجرائم إنشاء وإدارة جماعة “أجناد مصر” الإرهابية، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد، ومنشآت القوات المسلحة، والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين، ودور عباداتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة، وإحداث الفوضى في المجتمع.