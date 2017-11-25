المؤبد والمشدد لـ13 متهما في داعش ليبيا

نجوى عبد العزيز:قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بالسجن المؤبد لـ10 متهمين وسجن 3 متهمين 15 عاما من عناصر إحدى الخلايا الإرهابية بمحافظة مرسي مطروح، والتي تتبع فرع تنظيم داعش بدولة ليبيا.وجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لخلية إرهابية بمحافظة

نجوى عبد العزيز:

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بالسجن المؤبد لـ10 متهمين وسجن 3 متهمين 15 عاما من عناصر إحدى الخلايا الإرهابية بمحافظة مرسي مطروح، والتي تتبع فرع تنظيم داعش بدولة ليبيا.

وجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لخلية إرهابية بمحافظة مرسي مطروح تتبع فرع تنظيم “داعش ليبيا”، والتحاقهم بمعسكرات تدريبية تابعة للتنظيم بليبيا وسوريا، وتلقيهم تدريبات عسكرية، والتخطيط لعمليات إرهابية داخل البلاد، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، والتحريض على العنف، وحيازة أسلحة وذخيرة، واشتراك عدد منهم في واقعة ذبح الـ21 مصريًا في ليبيا.

جاء بقرار الاتهام أن المتهمين في القضية، وعددهم 20 متهما، ارتكبوا جرائمهم في غضون الفترة من عام 2012 وحتى أبريل 2016 بدوائر محافظات القاهرة والإسكندرية ومرسي مطروح، وخارج مصرو قاموا بالالتحاق بمعسكرات تدريبية تابعة لتنظيم داعش بليبيا وسوريا وتلقيهم تدريبات عسكرية، علاوة على مشاركة عدد منهم في ارتكاب جريمة ذبح 21 مواطنا مصريا قبطيا من العاملين في ليبيا، وهي الجريمة التي قام التنظيم الإرهابي بتصويرها والإعلان عنها في شهر فبراير 2015.