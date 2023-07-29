المؤبد والحبس للمتهمين بقتل حفيد الفنان الراحل علي الكسار بالبحيرة

قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار ضياء محمد بمعاقبة المتهمين بقتل عمرو الكسار حفيد الفنان الراحل على الكسار بالسجن المؤبد 25 سنة على المتهم الأول في القضية، والسجن 3 سنوات للمتهم الثانى، والسجن لمدة سنة واحدة للمتهم الثالث، مع الأشغال الشاقة.

كانت جهات التحقيق قد أحالت المتهمين الثلاثة بقتل عمرو الكسار وهم كل من عبدالحفيظ عبدالحميد حمزة، ونجله فارس عبد الحفيظ عبد الحميد حمزة، وعماد أبو الحديد عبد الرسول سلامة، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات دمنهور بتهمة القتل العمد وتعود أحداث الواقعة إلى شهر مايو الماضي، عندما لقي عمرو الكسار مصرعه بقرية أم صابر التابعة لمركز بدر، دهسًا بالسيارة من أحد الأشخاص بالقرية، إثر مشادة كلامية بسبب قيادة ابن المتهم للسيارات بسرعة جنونية داخل القرية، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة.

وكانت الاجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة بدر، يفيد باستقبال المستشفى عمرو الكسار، جثة هامدة، جراء اصطدام سيارة به بقرية أم صابر التابعة، وتم إيداع الجثة ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وكشفت التحريات أن سبب الواقعة معاتبة المجني عليه للمتهم الأول على قيادة نجله السيارة بسرعة جنونية في الشوارع بالقرية، مما يعرض حياة المارة للخطر، فقام بدهسه، مما نتج عنه وفاته في الحال، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى بدر المركزي. وتم القبض على المتهمين واحالتهم للمحاكمة.

كتبت نجوى عبد العزيز