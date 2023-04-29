المؤبد لمعتز مطر و4 آخرين في قضية الانضمام لجماعة إرهابية

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا، الدائرة الثانية إرهاب، والمنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، حكمها على امعتز مطر و4 آخرين بالسجن المؤبد في القضية رقم 811 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، في الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور علي عمارة، وضمّت القضية كلًّا من معتز محمد عليوة مطر 45 سنة “مقدم برامج”،

وأسامة كمال الدين سنجاب 41 سنة “مقدم برامج”، ومحمد أحمد عبد الحميد عوف 39 سنة “إمام وخطيب ومدرس بمديرية أوقاف القليوبية”،

وطارق محمود أمبارك محمد 39 سنة “واعظ عام بالأزهر الشريف بمنطقة وعظ البحر الأحمر”، ومحمد علي عبد الخالق 45 سنة “رئيس مجلس إدارة مجموعة أملاك الاستثمارية للمقاولات والتوريدات.

ووجّه للمتهمين العديد من التهم، منها تولى المتهم الأول والثاني قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون منع مؤسسات الدولة من أداء عملها، وتعريض حياة المواطنين للخطر ومقاومة رجال السلطة العامة، وتخطيط قيادات الإخوان الهاربين خارج وداخل البلاد لإعادة تنظيم عناصر المجموعات المسلحة للجماعة ووضع برامج تدريبية لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة والإضرار بمصالح البلاد.

نجوى عبد العزيز