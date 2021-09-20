المؤبد لمتهم بأحداث مذبحة كرداسة

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم وآخرين إلى محكمة الجنايات لاشتراكهم فى أغسطس 2013 مع آخرين مجهولين فى تجمهر وارتكبوا جرائم القتل العمد

أصدرت محكمة الجنايات وأمن الدولة طوارئ بالقاهرة دائرة الإرهاب حكمها بالسجن المؤبد على متهم تمّت إدانته مع آخرين سبق الحكم عليهم باقتحام مركز شرطة كرداسة وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطًا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والمعروفة إعلاميًّا بـمذبحة كرداسة.صدر الحكم فى القضية برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ورأفت زكى.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم وآخرين إلى محكمة الجنايات لاشتراكهم فى أغسطس 2013 مع آخرين مجهولين فى تجمهر وارتكبوا جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وشرعوا فيه ما بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة،

كما ارتكبوا جرائم التخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.

يذكر أن الدائرة نفسها سبق أن أصدرت أحكامها فى القضية بعقوبات متفاوته تراوحت بين الإعدام شنقًا لـ20 متهمًا، والمؤبد لـ80 آخرين، والسجن المشدد 15 عامًا لـ35 متهمًا، والسجن 10 سنوات لمتهم “حدث”، وبراءة 21 آخرين.

نجوى عبد العزيز