المؤبد لـ5 متهمين استولوا على 13 مليون جنيه من التأمينات

أصدرت محكمة الجنايات بالقاهرة، برئاسة المستشار محمد طاهر ،حكمها بمعاقبة 5 متهمين بالسجن المؤبد لادانتهم بالاستيلاء على مبلغ مالي قيمته 13 مليون و500 الف جنيه من التأمينات الاجتماعية، وتزوير 50 شيكا بنكيا لدي البنك الأهلي المصري.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين مصطفي.ع.ا ، علي.م.ح،علي.ح.ع اسماء.س.ح ، مروة.س.م إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت اليهم تهمه استيلاء علي مبلغ مالي قدرة 13 مليون و522 ألف و475 جنيه من التأمينات الاجتماعية، وتزوير 50 شيكا بنكيا لدي البنك الأهلي المصري،

وشمل قرار الاتهام أنهم في خلال الفترة من 2018/3/25 حتي 2018/11/13، بدائرة قسم الجمالية بمحافظة القاهرة، قام المتهمون من الأول حتى الثالث بصفتهم موظفين عموميين المتهم الأول “مختص تحرير الشيكات البنكية”، والمتهم الثاني “رئيس الخزينة ومسئول إحضار كشوف الحساب البنكية” وعن المتهم الثالث “مختص الصادر العام والمكاتبات البريدية بمكتب تأمينات الجمالية التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي” استولوا بغیر حق وبنيه التملك على أموال الهيئة جهة عملهم بأن استولوا علي مبلغ ١٣٥٢٢٤٧٥٢٠ جنيه” 13 مليونا وخمسمائة ، قيمة مستحقات 33 مستفيدًا من التأمينات الاجتماعية لدى المكتب.وكان ذلك حيلة بأنه زور المتهم الأول حال كون المختص بوظيفته من 50 شيكا بنكيا مسحوبا على حساب الهيئة المشار إليها لدى البنك الأهلي المصري، بأن أثبت بها عقب عرضها في صورتها الصحيحة على صاحبي حق التوقيع البنكي بالمكتب المشار إليه علي خلاف الحقيقة من التوسيع الشبكة بالمكتب المشار اليه على خلاف الحقيقة.وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير محررات رسمية ومحررات إحدى الشركات المساهمة المملوكة للدولة، واستعمالها كما ارتكب المتهمين تزويراً في محررات وأقروا بارتكابهم الواقعة.

كتبت نجوى عبد العزيز