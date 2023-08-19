المؤبد لـ14 متهمًا بخلية النزهة الإرهابية

أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا الدائرة الأولى إرهاب و المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، 14 متهما.

كما تضمن الحكم بالسجن المشدد 15عامًا لـ 3 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بخلية النزهة الإرهابية بالسجن المؤبد.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبـوالعلا وغريب محمـد متولي.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين وهم كلًا من محمود حسين أحمد القائم بأعمال مرشد تنظيم الإخوان، ومدحت أحمد الحداد، وياسر محمد حلمي، وعاصم محمد، وحسام عبد الرازق، وعمر محمد، وإبراهيم فرج، ومحمد النجار، وعبدالرحمن أحمد، ومحمود ياسر محمد، وأحمد ياسر، ومعاذ عيد، ومحمود أحمد، ومحمد أبو زيد، وأحمد سلومة، ومحمد حميدة، وأحمد سليمان، وأحمد صالح، وأحمد ربيع، ووليد أحمد فى القضية اتهامات تولى قيادة جماعة إرهابية، والانضمام لتلك الجماعة مع العلم بأغراضها، حيث اتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم في غضون الفترة من 2015 وحتی 2021/3/29 داخل جمهورية مصر العربية وخارجها ارتكبوا أفعال إرهابية.

كتبت نجوى عبد العزيز