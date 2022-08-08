المؤبد لـ 6 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا للسرقة بالإكراه فى الفيوم

قضت محكمة النقض بمعاقبة 6 متهمين بالسجن المؤبد لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي في سرقة المواطنين وحيازة أسلحة نارية بنادق آلية في الفيوم.

وتضمن منطوق محكمة النقض بمعاقبة كل من غزال م ع وعادل خ ع وح ر م واحمد ع ع م واحمد ع ا ع واحمد د ا ع بالسجن المؤبد عما اسندا اليهم من اتهام وإلزامهم المصاريف الجنائية.

واتهمت النيابة العامة المتهمين بانهم فى يوم 15/3/2016استولوا على السيارة والمنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالاوراق والمملوكة للمدعو” قرني .ع” حال قيادة المجنى عليه”عمرو .ع “وكان ذلك ليلاً حال سيره بها بالطريق العام وبطريق الاكراه الواقع عليه بأن قاموا باستيقافه وقاموا بإشهار أسلحة نارية تالية الوصف فى وجهه وقاموا بإطلاق اعيرة نارية منها أحدثت إحداها إصابة المجنى عليه مما ترك أثراً فتمكنوا بهذه الوسيلة القسرية من شل مقاومته وبث الرعب فى نفسه واستولوا على السيارة والمنقولات على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرزوا أسلحة نارية مششخنة بنادق آلية حال كونهما مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وأحرزوا ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة النارية سالفة البيان.

وشهد مجري التحريات بالقضية مفتش مباحث بمركز شرطة طامية بالفيوم أن تحرياته السرية قد توصلت إلى صحة الواقعة وأن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة.

وبسؤال المجني عليه استدلالاً أنه بتاريخ 15/3/2016 الساعة الثامنة ليلاً واثناء واستقلاله للسيارة رفقة اثنين آخرين بالطريق العام بدائرة مركز طاميه اعترض طريقة سيارتين إحداهما ملاكى والآخر ربع نقل يستقلها المتهمين واجبروه على التوقف وأشهر المتهمين فى وجهة سلاح نارى (بندقية آلية) كانا محرزين لها وهدداه بالاعتداء عليه بتلك الأسلحة وقام احد المتهمين بإطلاق عيار ناري من السلاح الآلى الذى كان بحوزته حال مقاومته لهم مما أدى لإصابته بفتحة دخول العيار النارى من العانة إلى الآلية الموصوفة بالتقرير الطبى فبثوا الرعب فى نفسه وشلوا بذلك مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من سرقة السيارة قيادة الشاهد الأول والمبالغ النقدية والهواتف المحمولة والفرار بالمسروقات.

وإذ أبلغت الشرطة بالواقعة فدلت تحريات مباحث مركز شرطة طاميه على صحة الواقعة، كما جاءت بأقوال شاهد الواقعة المجنى عليه وان مرتكبى الواقعة هم المتهمون.

كتبت نجوى عبد العزيز