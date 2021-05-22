المؤبد لـ 4 أشخاص بتهمة قتل وسرقة سعودي الجنسية

اصدرت محكمة الجنايات بالقاهرة برئاسة المستشار حمادة محمد، حكمها بمعاقبة 4 متهمين بقتل مواطن سعودي الجنسية، لسرقته، بالسجن المؤبد ومصادرة المضبوطات وألزمتهم بالمصاريف الجنائية وتغريم المتهم الأول 10 آلاف جنيه.

كشفت التحقيقات قيام المتهمين جميعا بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الاصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي القتل، بان توجهوا إلى مسكن المجني عليه، وما ان وصلوا حتي دخلت الثالثة والرابعة الي مسكنه بحجة قضاء وقت معه ثم سهلت الأخيرة دخول الاول والثاني لمسكنه.

وما أن ظفروا به حتي قاما الاول والثاني بالتعدي عليه بالضرب وشد وثاقه لشل مقاومته مستخدمين في ذلك الاسلحة البيضاء، وقام الاول بخنقه مستخدمين اداة قطعة قماش “ايشارب” و قميص قاصدين من ذلك ازهاق روحه حيث اودت بحياته.

وتبين من أمر الإحالة أن هذه الجناية قد ارتبطت بجنحة أخرى بأنهم في ذات الزمان والمكان سرقوا المبلغ النقدي والمنقولات المملوكة للمجني عليه وكان ذلك من داخل مسكنه ليلا حال كونهم اكثر من شخصين، وقد كان ارتكاب جناية القتل بقصد تسهيل واقعة السرقة .

كتبت – نجوى عبد العزيز