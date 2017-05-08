المؤبد لغزلان وبديع في غرفة عمليات رابعة

نجوى عبد العزيز: قضت محكمة الجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمارة، بالسجن المؤبد على مرشد جماعة الإخوان الإرهابية محمد بديع ومحمود غزلان وحسام أبو بكر ومتهمين آخرين، في إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"غرفة عم

نجوى عبد العزيز:



قضت محكمة الجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمارة، بالسجن المؤبد على مرشد جماعة الإخوان الإرهابية محمد بديع ومحمود غزلان وحسام أبو بكر ومتهمين آخرين، في إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ”غرفة عمليات رابعة” والسجن المشدد 5 سنوات لـ 15 متهما، وبراءة 21 آخرين بينهم عمر مالك نجل حسن مالك وسعد الحسيني عضو مجلس النواب الأسبق، وهاني صلاح الدين.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها “إعداد غرفة عمليات”، لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة”، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.