المؤبد لعامل بتهمة خطف فتاة والتعدى عليها داخل منزله بالخانكة

قضت محكمة الجنايات ، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار سعيد شعبان وعضوية المستشارين حامد عبد الحميد ، وأحمد أسامة ، بالسجن المؤبد لعامل، لاتهامه بخطف فتاة دون الـ 18 عاما من عمرها، والتعدي عليها داخل منزله بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 12370 لسنة 2020 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3071 لسنة 2020 كلي شمال بنها، أن المتهم “محمد م ا ا”، عامل، مقيم أبو زعبل دائرة مركز شرطة الخانكة، خطف بالتحايل المجني عليها “ح ع خ”، حيث استغل المتهم حداثة سن المجني عليها كونها لم تبلغ الـ 18 من عمرها، وتعدى عليها.

كما أن المتهم عرض حياة الطفلة للخطر وكذلك أخلاقها مرتكبا جريمته السابقة بما يهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها لها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كتبت نجوى عبد العزيز