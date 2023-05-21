المؤبد لحمزة زوبع و13 آخرين بتهمة نشر أخبار كاذبة

أصدرت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، الحكم على حمزة زوبع و16 آخرين في القضية رقم 4736 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 143 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 773 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا بـ”اللجنة الإعلامية لتنظيم الإخوان”.

قضت المحكمة بمعاقبة حمزة زوبع و13 آخرين بالسجن المؤبد وبمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة.

وكشف أمر الإحالة عن أن كلًا من حمزة سعد زوبع، وآخرين، أنهم في غضون الفترة من عام 2019 حتى أكتوبر 2021 نشروا أخبارًا كاذبة داخل مصر وخارجها ضد أمن المواطنين، وتضر بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها.

كتبت – نجوى عبدالعزيز