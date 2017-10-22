المأذونين تطالب البرلمان باستخدام التكنولوجيا في عقود الزواج

ياسمين فوازأكد صندوق المأذونين الشرعيين أنه بعد الاطلاع على القانون المقدم لتنظيم عمل المأذونين وبعد جلسات الحوار التي تمت بين مجلس إدارة الصندوق وبعض من أعضاء مجلس النواب وعلى رأسهم النائب بدير موسى، والنائب محمد الكومي فإن مشروع القانون أغفل أي حق للمأذون الشرعي أو الاعتراف به كموظف عام في الدول

ياسمين فواز

أكد صندوق المأذونين الشرعيين أنه بعد الاطلاع على القانون المقدم لتنظيم عمل المأذونين وبعد جلسات الحوار التي تمت بين مجلس إدارة الصندوق وبعض من أعضاء مجلس النواب وعلى رأسهم النائب بدير موسى، والنائب محمد الكومي فإن مشروع القانون أغفل أي حق للمأذون الشرعي أو الاعتراف به كموظف عام في الدولة مخالفين بذلك أحكام محكمة النقض، بالإضافة إلى أن مشروعات القانون المقدمة يحمله كل الواجبات والمسئوليات دون أي حماية أو رعاية صحية أو تأمين أو معاشات.

وأضاف صندوق المأذونين في بيان أصدره اليوم أن مشروع القانون المقدمة لم تتكلم عن استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة (المأذون الإلكتروني) الذي نادينا به، وذلك لما فيه من فوائد أهمها التأكيد على رؤية مصر القائمة على فكرة ميكنة الخدمات العامة، وأن أي قانون الأصل فيه الاستمرارية لا ليكون قانون فترة معينة أو رد فعل لضغوط مجتمعية وقتية، كما أنه يحقق الآتي منع زواج القاصرات على وثائق زواج رسمية وذلك يمكن التحكم فيه عن طريق عمل برامج للمستخدم تمنع تسجيل وثائق الزواج لمن هم دون الثامنة عشرة سنة ميلادية، بالإضافة إلى إيجاد قاعدة بيانات لمتخذي القرار عن عدد حالات الزواج والطلاق وتسهيل عمل إحصاء دقيق وسريع لمتخذي القرار إلى جانب منع التحايل على القانون بعدم إثبات الحالة الاجتماعية للزوج أو للزوجة.

ونوه البيان أن بعض المشروعات المقدمة نصت على إنهاء خدمة المأذون عند سن السبعين دون أن يحددوا له أي مورد للدخل لهذا المأذون، وطالب البيان أعضاء مجلس النواب واللجان الداخلية مراعاة الآتي النص على أن المأذون موظف عام لحمايته، وحتى يكتسب موقفا قانونيا ثابتا، وإنشاء صندوق تأمين للمأذونين أو صندوق للرعاية الصحية يتم عن طريق فرض رسم ولو 20 جنيها على كل وثيقة زواج تزداد كل 5 سنوات بمعدل 10% فرضت الاتفاقيات الدولية على الموثق لعقود الزواج نوع من الاهتمام الخاص في الاتفاقية الدولية لتسجيل عقود الزواج الأمر الذي انعكس على قوانين دول في المنطقة العربية مثل لبنان الذي أقر قانون تنظيم كاتب العدل بإنشاء صندوق تأمين اجتماعي لكاتب العدل (الماذون في مصر) تكون موارده من اشتراك كاتب العدل والهبات التي تقدمها الدولة، وهذا الأمر تم أيضا في المغرب وتونس لتحقيق التكافل الاجتماعي إلى جانب النص على استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في عمل وثائق الزواج، وإشهادات الطلاق والمراجعة والتصادق، والمحاسبة العادلة للمأذونين وعمل درجات لمعاقبة المخطئ، والطعن على قرارات العقوبة مما يحقق العدالة.