«المآسسة» ملف مؤجل.. ينتظر الفرج

ماهرأبوالفضل: مروةعبدالنبي الشاذلي جمعةالتشوهات التى تشهدها سوق التأمين، بتنوع أطرافها، لاينكرها إلا مجحف، وتختلف وتيرتها من طرف لآخر، حسب طبيعته، مع الاشتباك الجزئى حينا والكلى أحيانا بينها، فعلى مستوى الشركات، لاتوجد نهاية لمسلسل المضاربات السعرية – مع الوضع فى الاعتبار اختلاف سياسة الاكتت

ماهرأبوالفضل:

مروةعبدالنبي

الشاذلي جمعة

التشوهات التى تشهدها سوق التأمين، بتنوع أطرافها، لاينكرها إلا مجحف، وتختلف وتيرتها من طرف لآخر، حسب طبيعته، مع الاشتباك الجزئى حينا والكلى أحيانا بينها، فعلى مستوى الشركات، لاتوجد نهاية لمسلسل المضاربات السعرية – مع الوضع فى الاعتبار اختلاف سياسة الاكتتاب فى كل شركة- مما أدى إلى تآكل القدرة على تحقيق فوائض من الاكتتاب.

وفى المقابل، يصر العاملون فى «الرعاية الصحية» على إضعاف قدرات «التأمين»، كمنافس تاريخى لها، خاصة فى فرع الطبى، من خلال منح المزايا النسبية للعملاء، مستثمرين عدم خضوعهم لجهات الإشراف والرقابة، وعدم تحملهم أعباء، تمثل جزءا من أزمة شركات التأمين فى هذا الفرع.

وعلى مستوى الوسطاء- كطرف ثالث-، لم تستسغ الشريحة الأعظم منهم، دعاوى جهات الإشراف والرقابة للتحالف فيما بينهم وإنشاء شركات، لأسباب لها علاقة بطبيعة الحوافز المقدمة للشركات، والتى لاتغرى الأفراد بتحمل عبء تأسيس شركة.

وسط هذا الاشتباك والتشابك، يمكن إعادة صياغة هذا القطاع، من خلال «مأسسته»، أى تحويله من مربع العمل الفردى إلى العمل المؤسسى، واتخاذ الإجراءات الكافية التى تمتص أى تأثير سلبى، لهذا التحول الذى بات ضرورة، حتى وإن كان دواء مرا، إلا أن داء الاستمرار فيه «أمر».

و السؤال الجوهرى الذى تم طرحه على أطراف السوق الثلاثة، يكمن فى آليات فك شفرة المأسسة.. بمعنى كيف يتحول هذا القطاع بتنوعاته ليصبح سوقا مؤسسيا أكثر منه خاضعا لسلطة الفرد؟

ففيما يخص شركات التأمين، قالت أمانى الماحى، مدير عام الفروع الخارجية بشركة «مصر للتأمين» إن مأسسة سوق التأمين لن تتأتى من دون ضبط منظومة التسعير، لتتلاءم مع المعايير الفنية ، لمواجهة جميع المخاطر، بالإضافة إلى الاهتمام بالكوادر وصقل مهاراتهم، ودعم القواعد الرأسمالية.

وأشارت إلى ضرورة دعم المخصصات، خاصة فى بعض الفروع الحساسة، مثل التأمين الإجبارى على السيارات، وتوحيد إجراءات الإصدار والعمل الداخلية بالشركات، مما يكفل تقديم خدمة نوعية، مشددة على ضرورة إعداد خطة شاملة لتطوير فروع الشركات العاملة فى السوق وتنميطها ، مع الاهتمام بالتحديث المستمر لشبكات نظم تكنولوجيا المعلومات، بما يتواكب مع أحدث النظم العالمية لميكنة جميع عمليات الشركات فى الإصدار والتعويضات.

وربط عاطف أحمد على، مدير عام الشئون الفنية بـ «طوكيومارين» سابقا بين مأسسة السوق وتوافر بعض العناصر، أولها : إصدار «مرشد الاكتتاب» «Guidelines for underwriting « يحدد من خلاله نوعية الأخطار التى سيتم الاكتتاب فيها، وأقصى الحدود وأدناها، ويتم الموافقة عليها من مجلس إدارة الشركة حتى لاينفرد العضو المنتدب، أو مسئول الاكتتاب بقرار قبول التغطية أو رفضها للعميل.

وشدد على ضرورة إلزام مجلس إدارة الشركة، للقائم على عمليات الإدارة بخلق صف ثان، وثالث، لحماية الشركة ضد أى خلل فى حال عدم وجود كوادر الصف الأول لأى سبب، مطالبا بأن يكون الدور الرقابى لهيئة الرقابة المالية أكثر شمولا وصرامة، بمعنى أن تقوم الهيئة بإمداد الشركات بالدعم الفنى اللازم لها قبل أن تلفت انتباهها بالإنذارات فى حالة وجود مخالفة.

وفيما يتعلق بنشاط الوساطة، ألقت رشا عبد الشهيد، مدير عام «تراست» لوساطة إعادة التأمين، كرة مأسسة سوق التأمين فى ملعب «الرقابة المالية»، باعتبارها جهة الإشراف التى تملك من الصلاحيات والاختصاصات التى تمكنها من طلب البيانات المطلوبة، وقدرتها على التدخل للسيطرة فى حالة وجود خلل من أى نوع.

وأشارت إلى أن «الرقابة المالية» لديها السلطة على تحديد شروط الإدارة العليا، ويمكنها مأسسة نشاط الوساطة بقصر التسجيل فى سجلاتها على السماسرة العاملين فى شركات وليس الأفراد، كإحدى الأدوات التى تساهم فى ضبط إيقاع التأمين.

ولفتت إلى أن اشتراط التسجيل بالتبعية لشركة وساطة، سيحمس الأفراد على التكتل لتأسيس كيانات اعتبارية، ومن ثم ستتمكن الهيئة من رقابة تلك الكيانات، لافتة إلى أنه لا التزام إلا بالإلزام .. بمعنى أنه إذا لم تتدخل الهيئة لوضع ضوابط لمأسسة الوساطة، فلن يخرج السماسرة من عباءة العمل الفردى، خاصة وأنه لن يكون محملا بأعباء مالية، وإدارية مقارنة بشركات الوساطة.

وأضافت أن نجاح مأسسة السوق، سيحقق هدفين أولها : القدرة على الرقابة والسيطرة، والثانى : تحصيل الموارد التى تدعم دور جهة الرقابة فى أداء دورها بشكل مثالى.

وطالب محمد حمزة، العضو المنتدب لشركة «الشراع» للوساطة، السماسرة الأفراد بالتحلى بثقافة الانفتاح فى القطاع وعدم التخوف من الاندماج أو الاستحواذ لتكوين كيانات مؤسسية قوية، باعتبار الوضع الحالى يتطلب وجود مؤسسات وليس الأفراد، لما لذلك من آثر إيجابى فى تحسين الوضع المالى والفنى لهم، والاستفادة من تبادل الخبرات.

وشدد محمد حسن، رئيس مجلس إدارة «الدولية للوساطة» على ضرورة تدريب العاملين بشركات الوساطة، خاصة فى النواحى الفنية للتأمين، مثل الاكتتاب والتعويض وليس التسويق فقط ليكونوا ملمين بكل تفصيلات الوثائق، واستحداث إدارات متخصصة مثل خدمة العملاء والاستشارات، ودراسة المخاطر وكل منها لها سلطة ودور، بحيث لا يقوم العمل على فرد واحد بل إدارات متخصصة .

أما فى نشاط الرعاية الصحية، فقال د. شريف فتحى يوسف، العضو المنتدب لشركة «عناية» إنها سوق مؤسسى منذ التسعينيات لوجود إدارات متخصصة بالتعاقدات ومقدمى الخدمة وخدمة العملاء وتسوية ومراجعة التعويضات، بخلاف النظام الذى تعمل به سواء إدارة أو تحمل الخطر .

وأضاف أن السوق المؤسسى، هى من يستطيع وضع حلول لمشكلاتها، مثل قطاع الرعاية الطبية الذى اصطدم بارتفاع أسعار المستلزمات الطبية، ومقدمى الخدمة، وهو ماقامت به جمعية شركات الرعاية، من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع المستشفيات الجامعية، وهو ماساهم فى تقديم خدمة جيدة المستوى وبسعر مناسب، بالإضافة للأدوية المتوفرة لهذه المستشفيات، من خلال شركات الأدوية بسعر مخفض، مما قلص من حجم المصروفات الباهظة، فضلا عن تمتع المريض بأقصى سقف للخدمة، وتوفير أماكن تليق بمرضى القطاع الطبى الخاص.

وكشف محمد على شريف، المدير التنفيذى لشركة «المشرق للرعاية الصحية» أن مأسسة عمل شركات الرعاية الصحية يحتاج إلى وجود إدارات متخصصة لها سلطات، واختصاصات مختلفة كلها تعمل على خدمة العملاء، والحفاظ على ثقتهم .

وأضاف أن الفكر المؤسسى، يحافظ على استمرار الشركة ونجاحها بغض النظر عن تغير الأشخاص والقيادات، لأنها تقوم على الخدمة وليس الفرد، والقرارات متدرجة وموزعة الاختصاصات على الإدارات، مع التقييم المستمر لمستوى الأداء، والعمل وتلافى أى سلبيات وتطوير أى إيجابيات.