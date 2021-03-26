«اللي غلط يتحاسب».. نواب البرلمان يطالبون بمحاسبة المقصرين في حادث قطاري سوهاج

طالب نواب البرلمان بمحاسبة المقصرين عن وقوع حادث تصادم قطاري سوهاج ، الذي وقع اليوم الجمعة وتسبب في مصرع 32 مواطنًا حتي الآن وإصابة 108 آخرين.. بحسب بيان وزارة الصحة.

وكشفت هيئة السكك الحديدية، في بيان رسمي، أن فتح بلف الخطر من قبل مجهولين وراء حادث تصادم قطاري سوهاج .

وأكدت الهيئة، في بيانها اليوم الجمعة ، أنه أثناء مسير قطار 157 مميز الأقصر الإسكندرية ما بين محطتي المراغة وطهطا، تم فتح” بلف الخطر” لبعض العربات بمعرفة مجهولين، وعليه توقف القطار، وفي هذه الأثناء وفي تمام الساعة 11.42 تجاوز قطار 2011 مكيف أسوان القاهرة سيمافور 709 واصطدم بموخرة آخر عربة بقطار 157 مما ادى الى انقلاب عدد 2 عربة من مؤخرة قطار 157 المتوقف على السكة وانقلاب جرار قطار 2011 وعربة القوى.

وتقدم النائب عبد المنعم إمام، عضو البرلمان ، ورئيس حزب العدل، بطلب إلقاء بيان عاجل بالمجلس موجه لوزير النقل ورئيس هيئة السكة الحديدية.

وأكد إمام – ان مصر بلد واحد وليس بلدين ، ولا يصح استمرار الأمور هكذا، حيث أن البلد به طرق بمليارات وقطار كهربائى ، وبلد أخر طرقه اشبه بالمدقات وقطارته ووسائل الامان فيه تنتمى لقرن فات.

وقال إمام : ” مش هنطنش ولا هنطبطب على غلط اللى يغلط يتحاسب ايا كان”.

أعضاء البرلمان : لابد من محاسبة المقصرين في حادث قطاري سوهاج

كما نعت فاطمة سليم، عضو البرلمان ، ضحايا حادث تصادم قطارين بمحافظة سوهاج اليوم الجمعة، داعية الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويصبر أهلهم.

وطالبت عضوة البرلمان، محاسبة كل من تسبب في هذا العمل الاجرامي الذي راح ضحيته ابرياء من المواطنين .

وأكدت سليم خلال بيان لها، دعمها لكافة سبل تطوير منظومة السكك الحديد المصرية وهي ضروره قصوى وأولوية لا يمكن الانتظار عليها

وشددت علي أن هذا الحادث لا يزيدنا إلا إصرارا على استكمال المسيرة لتطوير كل القطاعات التي تهالك بعضها.

لجنة النقل : في انتظار تفاصيل الحادث من الحكومة

من ناحيته ، أكد وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات في البرلمان ، متابعة اللجنة حادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج، اليوم، وتنتظر تفاصيل الحادث، من خلال التواصل مع الجهات المسئولة ونواب المحافظة.

وأضاف قرقر: علينا الا نستبق الأحداث، لتحديد ملابسات الحادث، وحجم خسائره، وتحديد اسباب الحادث والمسئول عنه، وبالتالي محاسبته.

وقال وكيل لجنة النقل، ان اللجنة تنتظر التفاصيل من الحكومة بشأن الحادث، لتقوم بدورها في مناقشة ملابسات الحادث بناء على المعلومات الرسمية التي ستحصل عليها.

واوضح وكيل لجنة النقل بالبرلمان، ان منظومة النقل في مصر تشهد تطورا كبيرا ولاسيما قطاع السكة الحديد، الذى شهد تحسن في الفترة الأخيرة.

وأعلن النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل في البرلمان ، تشكيل وفد من أعضاء اللجنة لمتابعة أحداث قطاري سوهاج، وللوقوف على الإجراءات والخطوات ومتابعة التحقيقات، في إطار الدور المنوط باللجنة، تمهيدا لعقد اجتماع موسع خلال الفترة المقبلة لمناقشة الأمر عقب الانتهاء من التحقيقات النيابة وما ستسفر عنه نتائج اللجنة الفنية .

وأضاف عابد، أن اللجنة تضم في عضويتها النائب محمود الضبع، وكيل اللجنة، ورئيس اللجنة المصغرة، وعضوية النائب اللواء حسام عاشور عضو اللجنة، والنائب أحمد سعد عضو اللجنة، والنائب مصطفى محمود عضو اللجنة، وتوجهت منذ قليل لمحافظة سوهاج لمتابعة حادث قطاري سوهاج مع الجهات التنفيذية المختصة .

واضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات ان الوفد سيلتقي أهالي الشهداء لتقديم التعازي ، وايضا سيقوم الوفد بزيارة المصابين للتأكد من تلاقيهم العلاج اللازم وذلك في اطار دور اللجنه .

وأجري النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، اتصالا مع مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وكامل الوزير، وزير النقل، ووزيرة الصحة هالة زايد، ورئيس هيئة السكة الحديد، وطارق الفقي محافظ سوهاج، لمتابعة تفاصيل الحادثة لحظة بلحظة، بالإضافة لمتابعة تحقيقات النيابة في حادث قطاري سوهاج الذي وقع اليوم .

وأكد رئيس لجنة النقل في البرلمان ، أن اللجنة ستعقد اجتماع عاجل لبحث حادث قطاري سوهاج مع اتخاذ الاجراءات الرقابية اللازمة، وفى حال ثبوت أن هناك خطأ من العنصر البشرى ، عقب انتهاء تحقيقات النيابة العامة فى الواقعة ، ستطالب اللجنة بتطبيق القانون على المتهاونين فى حال ثبوت ذلك .