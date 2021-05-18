الليمون يسجل 32 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 18-5-2021

تباينت أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 18-5-2021 وتراوحت الطماطم من جنيهين ونصف إلى 6 جنيهات ، والخيار 4 إلي 8 جنيهات، والبصل الأحمر من 3.5 إلي 5 جنيهات والكوسة من 4 إلي 8 جنيهات طبقا لتجار خضروات.

وأكد التجار أن سعر البصل الأبيض سجل جنيهين ونصف ، والبطاطس من 3.5 جنيه إلى 5 جنيهات، والملوخية 8 جنيهات إلى 12 جنيها للكيلو ، والفلفل الرومي من 4 إلي 8 جنيهات، والثوم الأبيض 14 جنيها والثوم الأحمر 25 جنيها.

أسعار الخضروات اليوم

وأضاف التجار أن الليمون تراوح من 28 إلي 32 جنيها ، والفلفل الألوان من 20 جنيها إلى 30 جنيها ، والبسلة من 5 إلي 7 جنيهات ، الفاصوليا 6 إلي 12 جنيها،، ورق العنب 10 إلي 14 جنيها ، والبامية من 15 إلي 30 جنيها.

وأكد التجار أن الباذنجان الرومي تراوح من جنيه ونصف إلى 3 جنيهات، والبصل المقور جنيهان ونصف ، والبصل الأحمر والأبيض الجديد 3.5 جنيه في المتوسط، والفول الأخضر 6 جنيهات، والقلقاس 8 جنيهات، والفراولة 6.5 .

وأفاد التجار أن الجزر سجل 5 جنيهات، والفلفل الرومي 5 إلي 8 جنيهات، والفلفل الحامي 8 جنيهات، والكرنب من 6 إلي 8 جنيهات للواحدة ، والباذنجان الأبيض 4 إلي6 جنيهات، والباذنجان العروس 5 جنيهات والخس الكابوتشا 5 جنيهات للواحدة، والخس البلدي 2.5 جنيه للواحدة.

أسعار الخضروات والفاكهة

الطماطم: 5 جنيهات

البصل: 3.5 جنيه

البطاطس : 5 جنيهات

الثوم الأحمر : 24 جنيها

الكوسة : 6 جنيهات

الفاصوليا: 10 جنيهات

البسلة: 6 جنيهات

الباذنجان الأبيض: 6 جنيهات

الباذنجان الرومي: 3 جنيهات

الليمون: 32 جنيها

الفلفل الرومي: 8 جنيهات

الفلفل الألوان: 20 جنيها

ملوخية بلدى:8 جنيهات

كرنب: 8 جنيهات

خس بلدي: جنيهان ونصف

كبوتشا: 5 جنيهات

الخضرة: 50 قرشا

الجرجير: نصف جنيه

الخس البلدي :جنيهين ونصف

الخوخ :17 جنيها

التفاح :25 جنيها

العنب : 40 جنيها

البرقوق :60 جنيها

البرتقال الصيفي :6 جنيهات

أسعار الخضروات في سوق العبور

واستقرت أسعار الخضروات بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الثلاثاء ، وتراوح قفص الطماطم من 30 جنيها إلي 90 جنيها ، والكيلو 150 قرشا إلى 350 قرشا، والبطاطس من 175 قرشا إلى 325 قرشا.

وتراوحت أسعار الخيار من 3 إلى 6 جنيهات، والجزر “بدون عرش” بـ 100 قرش إلى 90 قرشا، والباذنجان البلدي من 90 قرشا إلى 200 قرش، والباذنجان العروس من 150 قرشا إلى 300 قرش.

وتراوح سعر القلقاس من 3.5 إلي 4.5 جنيه، الليمون 20 إلي 25 جنيها ، والبسلة 4 جنيهات، الفاصوليا 6 جنيهات، والجوافة 15، والكانتالوب 4 جنيهات، والكوسة 4، والفلفل الرومي 6 جنيهات، والفلفل الحامي من 6 إلى 7 جنيهات.