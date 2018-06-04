الليمون بـ20 جنيهًا.. واستقرار باقي الأصناف

الصاوي أحمدارتفعت أسعار الليمون في السوق لتسجل 20 جنيهًا بدلًا من 14 أمس؛ بسبب انخفاض المعروض منها، بينما استقرت أسعار أغلب أصناف الخضراوات والفاكهة في الأسواق، اليوم الاثنين، وسجلت الطمام ما بين 3.5 و4 جنيهات، والبصل 3.5، والخيار من 5 إلى 8 جنيهات، والبطاطس 4 جنيهات، والفلفل الرومي والب

الصاوي أحمد





ارتفعت أسعار الليمون في السوق لتسجل 20 جنيهًا بدلًا من 14 أمس؛ بسبب انخفاض المعروض منها، بينما استقرت أسعار أغلب أصناف الخضراوات والفاكهة في الأسواق، اليوم الاثنين، وسجلت الطمام ما بين 3.5 و4 جنيهات، والبصل 3.5، والخيار من 5 إلى 8 جنيهات، والبطاطس 4 جنيهات، والفلفل الرومي والبلدي 6، والفلفل الألوان 15 جنيهات.

وأكد تجار في الأسواق أن سعر البامية 10 جنيهات، والملوخية 3 جنيهات للرابطة، والبقدونس والجرجير جنيه، والكوسة 5، والفاصوليا 6، والجزر 3.5 جنيه.

وأوضحوا أن سعر العنب الأحمر 10 جنيهات، والبطيخ من 12 لـ25 جنيهًا للواحدة، والمشمش 12 جنيهًا، والخوخ 7.5 جنيه، والكنتالوب 5 جنيهات، والتفاح البلدي من 5 إلى 8 جنيهات، والمستورد بـ18 جنيهًا.