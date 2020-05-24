الليمون بـ 40 جنيه … أسعار الخضروات والفاكهة أول أيام عيد الفطر 24-5-2020

ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة الأحد 24-5-2020 مع حلول عيد الفطر، وسجل الليمون خلال الساعات الماضية40جنيها مقابل 25جنيه قبل ايام ، و الطماطم تراوحت بين 6.5 إلي 10جنيهات ، والخيار 10جنيه البامية 30جنيه طبقا لعدد من التجار في الأسواق.

و أوضح التجار أن سعر الفلفل الرومي والحامي تأرجح بين 2.5 إلي 8 جنيهات ، والباذنجان العروس 6 جنيهات ، والرومي 3 جنيهات ، والكوسة تراوحت بين 4 الي8جنيهات، البصل ارتفع إلي 6.5 جنيها مقابل 6 جنيههات ،الفلفل الألوان ما بين 10إلي20 جنيها ، وسجلت البسلة 10جنيهات والفاصوليا الخضراء 7جنيهات ، وتراوحت البطاطس بين 2.5إلي 4 جنيهات .

و أكد التجار أن هناك تباين في أسعار الفاكهة وارتفعت الفراولة إلي 7.5مقابل 5جنيهات ،وارتفع العنب الاحمر وسجل 35جنيها مقابل 25 جنيها أمس ،والكنتالوب 7جنيهات ، والبطيخ 20جنيها للواحدة.

أسعار الخضراوات

ورق عنب بناتى: 25جنيهًا

الباذنجان العروس: 5 جنيهات

الباذنجان الرومي: 3جنيهات

الباذنجان المخدد: 6 جنيهات

الليمون: 40 جنيهًا

فلفل شطة: 8جنيه

فلفل رومى: 8 جنيه

بسلة سكري: 10 جنيهات

بامية فلاحى: 39جنيهًا

ملوخية بلدى: 7جنيهات

كرنب: 7 جنيهات

خس بلدي: 2 جنيه

كبوتشا: 3.5جنيهات

الخضرة: 3 حزام بـ2 جنيه

الجرجير: 1 جنيه

أسعار الفاكهة

العنب الأحمر :35جنيه

العنب الأخضر:25جنيها

المشمش: 12جنيه

البرقوق: من 20إلي 50جنيه

التفاح الأصفر: 20 جنيهًا

التفاح السكرى: 20 جنيهًا

الموز البلدي الفاخر: 12 جنيهًا

بلح تمر فاخر: 20 جنيهًا

أناناس الحبة: 25 جنيهًا

جوافة سكرى: 15 جنيهًا

خوخ بلدى: 8 جنيهات

أفوكاتو: 35 جنيهًا

برتقال بلدي: 8 جنيهات

البطيخ :10إلي30جنيه للواحدة

الفراولة:7.5جنيهات

الكنتالوب: 7جنيهات