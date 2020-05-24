الليمون بـ 40 جنيه … أسعار الخضروات والفاكهة أول أيام عيد الفطر 24-5-2020

ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة الأحد 24-5-2020 مع حلول عيد الفطر، وسجل الليمون خلال الساعات الماضية40جنيها مقابل 25جنيه قبل ايام ، و الطماطم تراوحت بين 6.5 إلي 10جنيهات ، والخيار 10جنيه البامية 30جنيه طبقا لعدد من التجار في الأسواق.
و أوضح التجار أن سعر الفلفل الرومي والحامي تأرجح بين 2.5 إلي 8 جنيهات ، والباذنجان العروس 6 جنيهات ، والرومي 3 جنيهات ، والكوسة تراوحت بين 4 الي8جنيهات، البصل ارتفع إلي 6.5 جنيها مقابل 6 جنيههات ،الفلفل الألوان ما بين 10إلي20 جنيها ، وسجلت البسلة 10جنيهات والفاصوليا الخضراء 7جنيهات ، وتراوحت البطاطس بين 2.5إلي 4 جنيهات .
و أكد التجار أن هناك تباين في أسعار الفاكهة وارتفعت الفراولة إلي 7.5مقابل 5جنيهات ،وارتفع العنب الاحمر وسجل 35جنيها مقابل 25 جنيها أمس ،والكنتالوب 7جنيهات ، والبطيخ 20جنيها للواحدة.
أسعار الخضراوات
ورق عنب بناتى: 25جنيهًا
الباذنجان العروس: 5 جنيهات
الباذنجان الرومي: 3جنيهات
الباذنجان المخدد: 6 جنيهات
الليمون: 40 جنيهًا
فلفل شطة: 8جنيه
فلفل رومى: 8 جنيه
بسلة سكري: 10 جنيهات
بامية فلاحى: 39جنيهًا
ملوخية بلدى: 7جنيهات
كرنب: 7 جنيهات
خس بلدي: 2 جنيه
كبوتشا: 3.5جنيهات
الخضرة: 3 حزام بـ2 جنيه
الجرجير: 1 جنيه
أسعار الفاكهة
العنب الأحمر :35جنيه
العنب الأخضر:25جنيها
المشمش: 12جنيه
البرقوق: من 20إلي 50جنيه
التفاح الأصفر: 20 جنيهًا
التفاح السكرى: 20 جنيهًا
الموز البلدي الفاخر: 12 جنيهًا
بلح تمر فاخر: 20 جنيهًا
أناناس الحبة: 25 جنيهًا
جوافة سكرى: 15 جنيهًا
خوخ بلدى: 8 جنيهات
أفوكاتو: 35 جنيهًا
برتقال بلدي: 8 جنيهات
البطيخ :10إلي30جنيه للواحدة
الفراولة:7.5جنيهات
الكنتالوب: 7جنيهات