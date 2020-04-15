الليمون بـ 20 جنيها ..أسعار الخضراوات والفاكهة الأربعاء 15-4-2020

واصلت أسعار الخضراوات ارتفاعها فى سوق العبور اليوم الأربعاء 15-4-2020 حيث سجل كيلو الليمون 13جنيها بدلا من 12أمس طبقا لعدد من التجار في الاسواق .

وتراوح قفص الطماطم بين 30إلي 50، وكيلو البطاطس بين 150قرشا إلي 3 جنيهات ،والفلفل الرومي الصوب بين 5إلي 6.5 والبلدي 2جنيه إلي 3، و الفلفل الحامي 3 إلي 4جنيهات والفلفل البارد من 3 إلى 3.5والفلفل الجديد 5إلي 6.

أسعار الخضراوات في العبور

و سجل الخيار الصوب 3.5 إلي 5 والخيار البلدي عالي الجودة 4 إلي 5جنيهات، والبصل الأبيض 225 قرشا إلي 2.5 جنيه ،والبصل الأصفر 275 إلي 350قرشا والأحمر الخزين 7 ، والبصل الأحمر جديد 3.5 إلي 4جنيهات و الكوسة من 2إلي 3، والبسلة4.5إلي 5.5والجزر 150قرشا إلي جنيهين .

واستقر الباذنجان الرومى البلدي مابين جنيهين إلي 3.5جنيه ،والباذنجان الرومي عالي الجودة بين 4.5إلي 5.5مقابل 4إلي 5، والباذنجان العروس 4 إلي 4.25 ، والملوخية 350قرشا والثوم الأبيض 6 والأحمر 8جنيهات .

أسعار الخضراوات والفاكهة في التجزئة

الطماطم : 3.5 إلي 5

الخيار : 7 إلي 8 جنيهات

البصل : من 5 إلي 12جنيها

الليمون : 20جنيها

البامية :50جنيها

ورق عنب:40جنيها

الملوخية :8 إلي 12جنيها للكيلو

الفلفل :8 جنيهات إلي 12

الباذنجان العروس الأسود :10جنيهات

الباذنجان الأبيض :10جنيهات

الباذنجان الرومي الجديد : 8

البسلة : 10جنيهات

الفاصوليا : من 8 إلي 14جنيها

البطاطس : من إلي 5

الكوسة : من 3.5إلي 6

الجزر : 6جنيهات

القلقاس :12جنيها

الكرنب : من 7إلي 10

القرنبيط : 8جنيهات للواحدة

الثوم الأبيض :8 إلي 10

البرتقال :8.5جنيه

الموز : من 10إلي 12جنيها

الفراولة : من 5 إلي 10جنيهات

الكانتالوب : من 5 إلي 10جنيهات

التفاح :25جنيها

الخوخ :من 13إلي 15جنيها

اليوسفي: 8.5 جنيه