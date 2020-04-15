الليمون بـ 20 جنيها ..أسعار الخضراوات والفاكهة الأربعاء 15-4-2020

واصلت أسعار الخضراوات ارتفاعها فى سوق العبور اليوم الأربعاء 15-4-2020 حيث سجل كيلو الليمون 13جنيها بدلا من 12أمس طبقا لعدد من التجار في الاسواق .
وتراوح قفص الطماطم بين 30إلي 50، وكيلو البطاطس بين 150قرشا إلي 3 جنيهات ،والفلفل الرومي الصوب بين 5إلي 6.5 والبلدي 2جنيه إلي 3، و الفلفل الحامي 3 إلي 4جنيهات والفلفل البارد من 3 إلى 3.5والفلفل الجديد 5إلي 6.
أسعار الخضراوات في العبور
و سجل الخيار الصوب 3.5 إلي 5 والخيار البلدي عالي الجودة 4 إلي 5جنيهات، والبصل الأبيض 225 قرشا إلي 2.5 جنيه ،والبصل الأصفر 275 إلي 350قرشا والأحمر الخزين 7 ، والبصل الأحمر جديد 3.5 إلي 4جنيهات و الكوسة من 2إلي 3، والبسلة4.5إلي 5.5والجزر 150قرشا إلي جنيهين .
واستقر الباذنجان الرومى البلدي مابين جنيهين إلي 3.5جنيه ،والباذنجان الرومي عالي الجودة بين 4.5إلي 5.5مقابل 4إلي 5، والباذنجان العروس 4 إلي 4.25 ، والملوخية 350قرشا والثوم الأبيض 6 والأحمر 8جنيهات .
أسعار الخضراوات والفاكهة في التجزئة
الطماطم : 3.5 إلي 5
الخيار : 7 إلي 8 جنيهات
البصل : من 5 إلي 12جنيها
الليمون : 20جنيها
البامية :50جنيها
ورق عنب:40جنيها
الملوخية :8 إلي 12جنيها للكيلو
الفلفل :8 جنيهات إلي 12
الباذنجان العروس الأسود :10جنيهات
الباذنجان الأبيض :10جنيهات
الباذنجان الرومي الجديد : 8
البسلة : 10جنيهات
الفاصوليا : من 8 إلي 14جنيها
البطاطس : من إلي 5
الكوسة : من 3.5إلي 6
الجزر : 6جنيهات
القلقاس :12جنيها
الكرنب : من 7إلي 10
القرنبيط : 8جنيهات للواحدة
الثوم الأبيض :8 إلي 10
البرتقال :8.5جنيه
الموز : من 10إلي 12جنيها
الفراولة : من 5 إلي 10جنيهات
الكانتالوب : من 5 إلي 10جنيهات
التفاح :25جنيها
الخوخ :من 13إلي 15جنيها
اليوسفي: 8.5 جنيه