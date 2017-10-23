الليلة.. الفيفا يختار أفضل لاعب في العالم

الحفل يقام فى مسرح "بالاديون" الشهير بلندنعلي المصرييترقب متابعو كرة القدم العالمية، الحفل السنوي الكبير الذي يقيمه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والذي سيقام هذا العام بمسرح "بالاديون" الشهير فى حى "بلومزبري " بالعاصمة البريطانية لندن، لاختيار قائمة الأفضل في عام 2017، وسيقدم الحفل الممثل ا

الحفل يقام فى مسرح “بالاديون” الشهير بلندن





علي المصري

يترقب متابعو كرة القدم العالمية، الحفل السنوي الكبير الذي يقيمه الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، والذي سيقام هذا العام بمسرح “بالاديون” الشهير فى حى “بلومزبري ” بالعاصمة البريطانية لندن، لاختيار قائمة الأفضل في عام 2017، وسيقدم الحفل الممثل الإنجليزي إدريس إلبا، ومقدمة البرامج الإنجليزية لايلا أنا لي، بجانب عرض غنائي من فرقة كاسابيان.

وافتتح مسرح الحفل في ديسمبر 1910، وشهد تنظيم عروض لأبرز الأسماء في عالم الموسيقى والفن من فرانك سيناترا إلى إلتون جون، ومن فرقة البيتلز إلى أديل، ويشتهر باستضافة أهم الفعاليات التي تحضرها عادة الأسرة المالكة، وسيكون اليوم الحضور من ملوك وملكات كرة القدم.

وكانت الجائزة تقدم في السابق بالتعاون بين الفيفا ومجلة فرانس فوتبول الفرنسية الشهيرة، المتخصصة في شئون الرياضة، قبل أن ينفصلا العام الماضي، ويقرر الاتحاد الدولي إقامة الحفل بمفرده تحت اسم “the best” كبديل لجوائز الكرة الذهبية، وكان رونالدو وكارلي لويد، هما أول الفائزين بجائزتي فئة الرجال وفئة السيدات على التوالي، بعد انفصال المؤسستين، علما بأن فرانس فوتبول ما تزال تقدم جائزة الكرة الذهبية، لكن دون شراكة أو رعاية من الفيفا.

وستقدم عدة جوائز فردية خلال حفل اليوم، وهي لاعب العام ولاعبة العام ومدرب العام ومدربة العام وحارس العام، إضافة إلى ذلك، هناك جائزة اللعب النظيف وأفضل جمهور وجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العام، إضافة إلى جائزة فريق فيفبرو لأفضل تشكيل في العالم.

تم الكشف يوم 22 سبتمبر عن ترشيح الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني، وغريمه التقليدي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد، والبرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، للقائمة النهائية للمرشحين لجائزة لاعب العام “أفضل لاعب في العالم”، عقب الكشف عن القائمة الأولية المكونة من 24 لاعبًا، والتي اختارها مجموعة ‘أساطير الفيفا’ المكونة من دييجو مارادونا وكافو وكارلِس بويول، وقد تم التصويت على القائمة الأولية بين يومي 21 أغسطس و7 سبتمبر من قبل مدربي وقادة المنتخبات الوطنية، ومؤسسات إعلامية مختارة بالإضافة للمشجعين، بحيث يتم منح معايير تقييم محددة لكل من فئات التصويت الأربعة.

ويحتل ميسي صدارة لائحة الفائزين بالجائزة، التي حصدها لخمس مرات، مقابل أربعة لرونالدو، فيما لم يحقق نيمار “أغلي لاعب في العالم” اللقب حتي الآن، ويبدو صاروخ ماديرا، على أعتاب الدفاع عن لقبه بنجاح كلاعب العام من فئة الرجال، غير أن التنافس على جائزة السيدات التي نالتها نجمة هيوستون داش الأمريكية كارلي لويد العام الماضي يبدو أكبر.

جائزة لاعبة العام

تم اختيار الأمريكية لويد، وموهبة فنزويلا دينا كاستيانوس، ونجمة برشلونة لييكي مارتينس، في الـ22 من سبتمبر لقائمة المرشحات النهائية لجائزة لاعبة العام، وقد اختارت مجموعة من أساطير اللعبة النسائية، وفي مقدمتهم ميا هام ونادين كيسلر 10 مرشحات في بادئ الأمر، قبل أن تقوم اللجنة باختصارها لثلاثة أسماء فقط، ولا يختلف نظام التصويت على هذه الجائزة عن جائزة لاعب العام، حيث يتم أخذ آراء مدربي وقادة المنتخبات الوطنية، وسائل إعلام مختارة إضافة للمشجعين وكل منهم يمثل ربع النسبة.

مدرب العام للرجال

ينضم بطل دوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين، الفرنسى زين الدين زيدان، إلى مدرب تشيلسي أنطونيو كونتي، ومدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليجري، في قائمة المرشحين الثلاثة النهائية لجائزة مدرب العام في فئة الرجال، حيث اختير الثلاثي السابق ذكره في الـ22 من سبتمبر من القائمة الأولية التي ضمت 12 مرشحًا لجائزة مدرب العام في فئة الرجال، والتي تم تقديمها من قبل نفس اللجنة المختصة بجدائزة لاعب العام، ولا يختلف نظام التصويت على هذه الجائزة عن جائزتي اللاعبين.

مدرب العام للسيدات

وصل مدرب ليون جيرارد بريشور، ومدرب الدنمارك السابق نيلس نييلسن، إضافة لمدربة مدربة هولندا سارينا فييجمان، إلى القائمة النهائية لجائزة مدربة العام لفئة السيدات، والتي تم الإعلان عنها في يوم 22 سبتمبر، ويأتي ذلك بعد ترشيح قائمة أولية ضمت 10 أشخاص قامت باختيارهم نفس اللجنة المختصة بجائزة لاعبة العام، ولا يختلف نظام التصويت على هذه الجائزة عن جائزتي اللاعبين.

حارس العام

يتم التصويت على جائزة حارس العام عبر لجنة من الخبراء مكونة من 11 حارسًا سابقًا ومهاجمين، بينهم بيتر شمايكل وباتريك كلويفرت، وقد تم الإعلان عن الثلاثة المرشحين للجائزة يوم 22 سبتمبر، وهم الإيطالى جانلويجي بوفون حارس يوفنتوس، والكوستاريكى كيلور نافاس حارس ريال مدريد، والألمانى مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ.

جائزة فريق فيفبرو

بجانب الجوائز الفردية، سيتم الإعلان عن فريق فيفبرو لأفضل تشكيل في العالم خلال الحفل، محددًا أفضل لاعب في كل مركز لاختيار 11 لاعبًا للتشكيل المثالي لفريق العالم من الموسم الماضي، وقد قامت مؤسسة فيفبرو بأخذ آراء أكثر من 25 ألف لاعب كرة قدم محترف بشأن أفضل حارس، أفضل 4 مدافعين، 3 لاعبي وسط و3 مهاجمين للتشكيل المثالث لموسم 2016-17، قبل اختيار قائمة من 55 لاعبًا تم الإعلان عنها في يوم 20 سبتمبر، في مقدمتهم 13 لاعبًا من بطل دوري أبطال أوروبا ريال مدريد ليحقق النادي الإسباني رقمًا قياسيًا.

وتضم القائمة 5 حراس مرمى، 20 مدافعًا، 15 لاعب وسط و15 مهاجمًا. وقد أصبح كريستيانو رونالدو وجانلويجي بوفون هما اللاعبين الوحيدين اللذين تواجدا في قائمة الـ55 مرشحًا منذ بدء تقديم جوائز فيفبرو في موسم 2004-05.

جائزة بوشكاش – هدف العام

تم الكشف في يوم 22 سبتمبر عن قائمة من 10 لاعبين مرشحين للفوز بجائزة بوشكاش السنوية التي تقوم باختيار أفضل هدف من بين مجموعة من الأهداف المذهلة خلال الموسم الماضي، وقام الموقع الرسمي للفيفا في يوم 9 أكتوبر بنشر القائمة النهائية المكونة من 3 مرشحين، وقد اقتصرت على الأسماء التالية، أوليفيير جيرو لاعب أرسنال، ودينا كاستيانوس لاعبة منتخب فنزويلا تحت 17 عامًا، وأوسكارين ماسولوكي لاعب باروكا إف سي، حيث قامت لجنة خبراء تضم هنريك لارسون، ألان شيرار وبريدراج مياتوفيتش بالتصفية من بين آلاف الأهداف المقترحة لاختيار الأهداف التي ستنال أحدها الجائزة التي نالها هدف الماليزي محمد فايز صبري العام الماضي.

جائزة الفيفا لأفضل جمهور

تضمنت لجنة الخبراء التي قامت باختيار المرشحين لجائزة الجمهور الأفضل من الفيفا أمثال جاي جاي أوكوشا وكارلوس فالديراما وخورخي كامبوس، وقد استقر الخيار على ثلاث مجموعات من المشجعين وهم جمهور بوروسيا دورتموند، مشجعي سيلتيك ونظرائهم في كوبنهاجن، نظرًا لما قدومه من عروض مذهلة، تشجيع كبير ودعم حقيقي لأنديتهم خلال العام الماضي.