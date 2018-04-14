الليلة.. الإعلان عن الفائزين بجوائز محمد عبلة لأفلام التحريك

سلوى عثمانتشهد سينما مركز الهناجر للفنون بساحة دار الأوبرا المصرية٬ في السابعة من مساء اليوم السبت٬ حفل إعلان وتوزيع جوائز٬ الدورة الثانية لجائزة محمد عبلة لأفلام التحريك.وكانت "ANIMATION 8" الجهة المنظمه لجائزة محمد عبلة لأفلام التحريك استقبلت 65 فيلماً، وتم اختيار الأفلام المشاركة بالمسابقة ال

سلوى عثمان

تشهد سينما مركز الهناجر للفنون بساحة دار الأوبرا المصرية٬ في السابعة من مساء اليوم السبت٬ حفل إعلان وتوزيع جوائز٬ الدورة الثانية لجائزة محمد عبلة لأفلام التحريك.

وكانت “ANIMATION 8” الجهة المنظمه لجائزة محمد عبلة لأفلام التحريك استقبلت 65 فيلماً، وتم اختيار الأفلام المشاركة بالمسابقة الرسمية بناء على التزامها بشروط لائحة الجائزة والمحدده بها من حيث موضوع الفيلم تحريك عمل من أعمال الفن التشكيلي بشتي مجالاته وتم استبعاد الاعمال المخالفة لهذا السياق.

وكانت اللجنة المنظمة للمسابقة، قد أعلنت عن رصد جائزة خاصة تمنح من قبل لجنة التحكيم باسم عيد عبد اللطيف للتميز تقديرًا لإسهامه في دعم صناعة أفلام التحريك، ونشر فن أفلام التحريك والفن التشكيلي بالكليات والمعاهد الأكاديمية.

وستكون الجائزة الثالثة بعد جوائز الطلاب والمتخصصين تحت 30 سنة؛ وكل جائزة من هذه الفئات مقسمة لثلاث جوائز: ذهبية وقيمتها 5000 جنيه، وفضية، ويحصل الفائز على درع الجائزة وشهادة تقدير، وبرونزية وهي نفس جائزة الفائز الثاني.

