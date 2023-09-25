الليرة تواصل تراجعها الإثنين رغم تصريحات إيجابية من «المركزي التركي»

واصلت الليرة تراجعاته خلال تعاملات اليوم الإثنين، حيث تنخفض الآن بنسبة 0.4% أمام الدولار الأمريكي، مسجلةً 27.2 ليرة للدولار الواحد، حسبما ذكر موقع إنفيستينج دوت كوم.

فيما تسجل تراجعًا أمام اليورو بنسبة 0.1% إلى 28.9 ليرة لليورو الواحد.

وقالت محافظة البنك المركزي التركي، حفيظة إركان، اليوم الاثنين، إن البنك المركزي مصمم على زيادة الطلب المحلي والدولي على أصول الليرة التركية.

وقالت إركان، إن المؤشرات الأولية تظهر أن حصة أصول الليرة بدأت في الزيادة في محافظ المستثمرين المحليين والأجانب.

ورفع البنك المركزي التركي، الأسبوع الماضي، أسعار الفائدة إلى 30٪، لكن الارتفاع فشل في تهدئة مخاوف المستثمرين من أن صانعي السياسة النقدية لا يفعلون ما يكفي لاحتواء التضخم.

وكانت زيادة سعر الفائدة على قدم المساواة تقريبًا مع التوقعات، لكن بعض المستثمرين كانوا يأملون في زيادة أكثر قوة وسط مؤشرات على عودة التضخم التركي إلى الارتفاع، وهو ما أضر بالليرة.