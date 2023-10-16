الليرة اللبنانية تسجل هبوطًا جديدًا أمام الدولار الأمريكي

سجل سعر الليرة اللبنانية تراجعا جديدا خلال تعاملات اليوم الإثنين، فيما يشهد لبنان مؤخرا تحولات اقتصادية مذهلة مع ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء. حيث ارتفع سعر الدولار إلى مستويات قياسية، مما أثار مخاوف بين المواطنين ودفع العديد منهم إلى شراء السلع الأساسية تخوفًا من تفاقم الأزمة الاقتصادية.

في السوق السوداء، ارتفع سعر الدولار إلى 89400 ليرة للشراء و 89700 ليرة للبيع، مقارنة بسعر 89.000 ليرة للشراء و 89.500 ليرة للبيع قبل ذلك. هذا الارتفاع الكبير في سعر الدولار يعكس التوترات الاقتصادية والأمنية التي تعصف بلبنان في هذه الفترة.

تزايدت المخاوف بشكل كبير بسبب الأحداث الأمنية في جنوب لبنان والتي تزامنت مع عملية “طوفان الأقصى”، مما دفع الكثيرين إلى التراجع عن زيارة لبنان وإلغاء الحجوزات بنسبة تصل إلى 30%.

مع ذلك، بينما تتزايد المخاوف، أظهرت تقارير لبنانية أن برامج رحلات الطيران لم تتغير كثيرًا عن السابق، ولم تشهد إلغاءًا كبيرًا للرحلات. ورغم تراجع بعض الحجوزات، فإن الرحلات لا تزال مستمرة بشكل عام.

تأتي هذه المخاوف في سياق تزايد الطلب على شراء السلع الأساسية خوفًا من تفاقم الأزمة. وبالرغم من هذه المخاوف، تؤكد المصادر القيادية والحكومية أن هناك توفر كافٍ من السلع والأمور تسير بشكل طبيعي. يتوفر الغذاء والسلع الأساسية بشكل كامل ويكفي لمدة تصل إلى 3 أشهر على الأقل.