الليرة التركية قرب أدنى مستوى منذ 5 أشهر بعد بيانات صادمة

أظهرت بيانات البنك المركزي التركي يوم الإثنين، أن ميزان المعاملات الجارية للبلاد قد سجل عجزًا بأكثر من التوقعات ليتم تداول الليرة التركية قرب أدنى مستوياتها في ديسمبر من العام 2021 ، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وجاء العجز الحالي لليرة التركية خلال شهر مارس عند مستويات 5.55 مليار دولار مقابل توقعات بتحقيق عجز يقدر بنحو 5.37 مليار دولار، بينما سجلت البلاد عجزًا في حدود 5.15 مليار دولار خلال فبراير الماضي.

وتم تداول الليرة التركية اليوم الإثنين بالقرب من أدنى مستوياتها خلال 5 أشهر وتحديدا منذ انهيار العملة التركية أدنى مستوياتها على الإطلاق.

وكانت الليرة التركية قد سقطت إلى مستويات دون الـ 18 ليرة أمام الدولار في 20 ديسمبر الماضي بعد آخر زيادة أقرها المركزي التركي لأسعار الفائدة خلال 2021.

وتنخفض الليرة التركية طفيفًا خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الإثنين بالقرب من مستويات 15.51 ليرة/دولار لتسجل التراجع التاسع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي.

بينما يتداول الذهب في العقود الفورية بالليرة التركية قرب مستويات 900 ليرة للجرام بنزول في حدود 0.1% تزامنا مع نزول اسعار الملاذ الآمن عالميا.

ونزلت الليرة التركية منذ جلسة 4 مايو الجاري من مستويات 14.72 ليرة دولار إلى المستويات الحالية بانخفاض بلغت نسبته 5.3%، وإجمالا لم ترتفع الليرة خلال مايو سوى جلستين.

يأتي تراجع الليرة التركية وسط موجة هائلة من الارتفاع يعيشها مؤشر الدولار الأمريكي عقب زيادة أسعار الفائدة وسط التوقعات بالمزيد من الزيادات خلال الاجتماعات المقبلة.

الدولار

ويتم تداول مؤشر الدولار خلال تعاملات اليوم الإثنين بالقرب من أعلى مستوياته خلال 20 عاما وتحديدًا من 2002 وذلك بالقرب من مستويات 104.7 مقابل سلة من العملات الرئيسية.

وأقبل المستثمرون على عملة الملاذ الآمن بسبب مخاوف بشأن قدرة الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- على كبح التضخم دون التسبب في ركود. إضافة إلى مخاوف بشأن تباطؤ النمو الناجم عن الأزمة الأوكرانية والتبعات الاقتصادية لسياسة الصين الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا.

وقال محللو بنك باركليز إن تزايد القلق بشأن النمو العالمي يدعم القوة الكبيرة للدولار الأمريكي.