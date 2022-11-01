الليرة التركية عند أقل مستوياتها على الإطلاق الثلاثاء

هبطت الليرة التركية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء إلى أدنى مستوى جديد على الإطلاق وسط استمرار تداول العملة التركية في نطاق يميل للهبوط على مدار الأسابيع الماضية، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

ويجيء هبوط الليرة تزامنا مع صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الصناعي الذي انخفض إلى أدنى مستوياته منذ عامين ونصف العام وتحديدًا منذ مايو 2020.

وأظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء انخفاض مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الصناعي التركي خلال أكتوبر الماضي إلى مستويات 46.4 نقطة مقابل 46.9 نقطة خلال سبتمبر.

وتعد القراءة الحالية لمؤشر مديري المشتريات بالقطاع الصناعي الأدنى فيما يقرب من ثلاثين شهرًا وذلك منذ مايو 2020 وسجل المؤشر آنذاك مستويات 40.9 نقطة.

مستوى تاريخي

وتم تداول الليرة عند مستويات 18.7248 ليرة دولار لفترة وجيزة وهو أدنى مستوى جديد على الإطلاق لليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي.

يأتي ذلك بينما ينخفض مؤشر الدولار الأمريكي الرئيسي مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال هذه اللحظات دون مستويات الـ 111 نقطة بتراجع في حدود 0.6%.

وتترقب الأسواق خلال اليوم وغدًا نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة وسط تباين التوقعات برفع جديد ما بين 50 نقطة أساس إلى 75 نقطة أساس وهو ما سيلقى مزيد من الضغوط على عملات الأسوقا الناشئة.