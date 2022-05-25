الليرة التركية توسع خسائرها الأربعاء وتهبط بأكثر من 1.5%

انخفض سعر الليرة التركية بأكثر من 1.5% خلال تعاملات اليوم الأربعاء، نزولا إلى مستويات قرب الـ 16.4 ليرة للدولار، بعدما تراجعت أمس بأكثر من 1%، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وكانت الليرة التركية انخفض خلال تعاملات أمس الثلاثاء إلى أدنى مستوياتها في 5 أشهر وتحديدا منذ 21 ديسمبر الماضي 2021.

جرام الذهب

وفي المقابل من هبوط الليرة التركية يبدو أن الأتراك عادوا لتكثيف مشترياتهم من الملاذ الآمن الذهب خلال الأونة الأخيرة حيث يتجه الذهب من جديد إلى مستويات الـ 1000 ليرة / جرام.

وارتفع الذهب خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الأربعاء في حدود 1.3% وصولا إلى مستويات قرب الـ 980 ليرة/ جرام بمكاسب تجاوزت الـ 12 ليرة للجرام.

وارتفع سعر جرام الذهب بالليرة التركية امس الثلاثاء في حدود 2 % أو ما يعادل مكاسب في حدود 20 ليرة للجرام.

بينما زاد سعر جرام الهب منذ 15 مايو الجاري بحوالي 80 ليرة في الجرام صعودا من مستويات قرب الـ 900 ليرة / جرام.

تفاقم الديون

حقق رصيد الدين الخارجي قصير الأجل في تركيا، رقما قياسيا جديدا بوصوله إلى 132.3 مليار دولار،وفقا لبيانات البنك المركزي التركي.

ووفقا لبيانات البنك المركزي التركي، فقد ارتفع رصيد الدين الخارجي قصير الأجل بنسبة 9.9 % في نهاية شهر مارس مقارنة بنهاية عام 2021، ليصل إلى 132.3 مليار دولار.

وبلغ رصيد الدين الخارجي قصير الأجل، المحسوب باستخدام بيانات الدين الخارجي ذات أجل استحقاق سنة أو أقل مستوى 181.4 مليار دولار. وبحسب هذه البيانات، تم تسجيل رقم قياسي جديد في رصيد الدين الخارجي.

وفي مارس الماضي، ارتفع رصيد الدين الخارجي قصير الأجل للبنوك بنسبة 6.9 في المائة إلى 55.1 مليار دولار، في حين زاد رصيد الدين الخارجي قصير الأجل للقطاعات الأخرى بنسبة 10.8 % إلى 47.3 مليار دولار.

وشهدت الليرة التركية انهيارًا حادًا بلغت ذروته في ديسمبر 2021، حيث أعطى الرئيس رجب طيب أردوغان للصادرات الأولوية على استقرار العملة بعدما أطلق سياسة خاصة بخفض معدلات الفائدة.

وقد وصف أردوغان أسعار الفائدة بأنها أصل كل الشرور، واستخدم سياسة غير تقليدية لمحاولة خفض الأسعار بما في ذلك التدخل في أسواق الصرف الأجنبي.

وغير الرئيس التركي قيادة البنك المركزي في البلاد العاميين الماضيين ثلاث مرات وخفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة إلى 14 % من 19 % منذ سبتمبر وحتى ديسمبر 2021.

ونزلت الليرة التركية ادنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار حينما سقطت في 21 ديسمبر الماضي إلى مستويات دون الـ 18 ليرة / دولار.

تضخم حاد

سجل مؤشر توقعات نهاية العام لمؤشر أسعار المستهلكين زيادة قوية ليسجل 57.92 % مقابل توقعات بزيادة 46.445 خلال أبريل الماضي.

وكانت الأرقام الرسمية أظهرت أن مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع بنسبة 70 %، وذلك في أبريل مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ عقدين من الزمن.

وعلى أساس شهري، قفزت الأسعار ليرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 7.25 % في أبريل مقابل مارس السابق، وفقًا لبيانات معهد الإحصاء التركي.