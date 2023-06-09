الليرة التركية تواصل نزيف الخسائر بعد تعيين محافظ جديد للبنك المركزي

يواصل سعر الليرة التركية تسجيل مستويات منخفضة قياسية، خلال تعاملات اليوم الجمعة، مسجلة 23.50 ليرة تركية للدولار، بعدما أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين حفيظة إركان محافِظة للبنك المركزي التركي.

من حفيظة إركان؟

درست إركان الدكتوراة في “الهندسة المالية والرياضيات التطبيقية” من جامعة برنستون في ولاية نيوجيرس. وعملت في مصرف فيرست ريبابليك ووصلت لمنصب الرئيسة التنفيذية وكبيرة مسئولي الاستثمار، بعد العمل 8 سنوات قبل انهيار المصرف، خلال الأزمة المصرفية.

كما عملت في مصارف جولدمان ساكس وجراي ستون، وتيفاني آند كو، وشغلت منصب عضو بمجالس إدارات كبريات الشركات الاقتصادية في الولايات المتحدة.

وتتولى إركان المنصب في ظل انهيار الاحتياطي النقدي الأجنبي لتركيا، وسلك المصرف المركزي التركي السياسات النقدية غير التقليدية التي يحاول من خلالها خفض التضخم بخفض الفائدة، بدلًا من رفعها.