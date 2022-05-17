الليرة التركية تواصل خسائرها الثلاثاء.. والأتراك يحتمون بالذهب

ازدادت خسائر الليرة التركية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء لتهبط إلى أدنى مستواتها منذ 20 ديسمبر 2022 ، يأتي ذلك تزامنا مع توقف مؤقت لارتفاعات مؤشر الدولار الرئيسي، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

ويبدو ان المستثمرين الأتراك اتجهوا خلال هذه اللحظات إلى الاحتماء بالذهب في ظل الهبوط الكبير لليرة التي تعيش أيامًا صعبة منذ بداية تعاملات مايو الجاري حيث لم ترتفع سوى جلستين.

وهبط سعر الليرة خلال هذه اللحظات بأكثر من 2% إلى مستويات 15.9 ليرة / دولار والتي تعد الأدنى منذ الهبوط التاريخي ديسمبر 2021 عندما سقطت دون مستويات الـ 18 ليرة / دولار.

وفي المقابل من الانخفاض العنيف لليرة التركية ارتفعت قيمة جرام الذهب في التداولات التركية حيث يبدو أن الأتراك اتجهوا إلى زيادة مقتنياتهم من المعدن الأصفر في ظل الانخفاض المفاجئ للعملة.

ونزل مؤشر الدولار الرئيسي مقابل سلة من العملات الرئيسية إلى مستويات 103.9 نقطة بتراجع بلغت نسبته 0.2% خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.

الذهب

وارتفع جرام الذهب في التداولات التركية خلال هذه اللحظات إلى مستويات أعلى الـ 930 ليرة / جرام بزيادة 4% أو ما يعادل 35 ليرة في الجرام، ليقترب من أعلى مستوياته خلال شهر.

وتتداول الليرة التركية خلال هذه اللحظات من تعاملات أمس الإثنين بالقرب من أدنى مستوياتها خلال 5 أشهر وتحديدا منذ انهيار العملة التركية أدنى مستوياتها على الإطلاق.

وزادت أسعار الذهب عالميا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء يأقل من 1 % ما يعادل حوالي 14 دولار ليعزز تجاوزه لمستويات الـ 1800 دولار للأوقية وصولا إلى مستويات قرب الـ 1830 دولار.

بيانات سلبية

واصطدمت الليرة التركية أمس الإثنين ببيانات سلبية على صعيد الحساب الجاري وبيانات الموازنة الحكومية للبلاد، وأظهرت بيانات البنك المركزي التركي أن ميزان المعاملات الجارية للبلاد قد سجل عجزًا بأكثر من التوقعات .

وجاء العجز الحالي لليرة التركية خلال شهر مارس عند مستويات 5.55 مليار ليرة مقابل توقعات بتحقيق عجز يقدر بنحو 5.37 مليار ليرة، بينما سجلت البلاد عجزًا في حدود 5.15 مليار ليرة خلال فبراير الماضي.

وفي المقابل سجل عجز الموازنة العامة للحكومة خلال أبريل الماضي 2022حوالي 50.17 مليار ليرة مقابل عجز بقيمة 69 مليار ليرة خلال مارس 2022.