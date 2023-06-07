الليرة التركية تواصل خسائرها الأربعاء وتفقد 7% جديدة

هبط سعر الليرة التركية بشكل قياسي وغير مسبوق خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، حيث فقدت أكثر من 7 % من قيمتها حتى الآن والهبوط ما زال مستمرًا ولا يتوقف، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وتراجعت الليرة التركية بأكبر قدر في أكثر من عام اليوم الأربعاء، حيث قال متعاملون إن البنوك الحكومية أوقفت مبيعات الدولار للدفاع عنها، في إشارة إلى أن الإدارة الاقتصادية الجديدة للحكومة تستسلم بسبب تكلفة التدخل هذا، وهو ما أدى إلى هذا الانهيار السريع، وفقًا لوكالة بلومبرج.

يأتي ذلك بالتزامن مع تقارير إخبارية تشير إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ربما يختار الرئيسة التنفيذية المشاركة السابقة في بنك فيرست ريبابليك، حفيظة غاي أركان، لمنصب محافظ البنك المركزي التركي.

وانخفضت العملة التركية التي تتعرض لضغوط وسط طلب قوي على العملات الأجنبية بحوالي 7.4% إلى 23.1441 مقابل الدولار لتصل خسائرها بذلك منذ بداية العام وحتى الآن أكثر من 19%.

وكان أدنى مستوى قياسي سابق للعملة التركية هو 21.8 ليرة لكل دولار سجلته قبل أيام، إلا أنه تم كسر هذا المستوى اليوم.

وتراجعت الليرة التركية أمام العملة الأوروبية الموحدة بنسبة 7% إلى 24.6759 ليرة لليورو الواحد.