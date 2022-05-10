الليرة التركية تواصل خسائرخا وتتراجع الثلاثاء إلى 15.16 أمام الدولار

انخفض سعر الليرة التركية 0.4 % أخرى مقابل الدولار يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها في اليوم السابق وتعود إلى أدنى المستويات التي سجلتها في أواخر ديسمبر الماضى بعد سلسلة من التخفيضات في أسعار الفائدة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ونزلت الليرة إلى 15.1620 للدولار بحلول الساعة 0630 بتوقيت جرينتش من 15.09 عند الإغلاق أمس الاثنين.

وفقدت العملة التركية 13 % من قيمتها هذا العام بالإضافة إلى 44 % فقدعا في عام 2021.

الذهب

وفي المقابل من تراجع الليرة التركية تزامن ذلك مع إقبال المستثمرين الأتراك على إقتناء الذهب الذي ارتفع بأكثر من 220 ليرة للجرام في العقود الفورية للذهب بالليرة التركية.

وزاد الذهب في العقود الفورية للذهب ليرة تركية إلى مستويات 28,311.63 ليرة / للأوقية بينما كان أدنى سعر للأوقية اليوم قرب مستويات 28 ألف ليرة للأوقية .

وفي السوق العالمية يتداول سعر أوقية الذهب للتسليم الفوري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء قرب مستويات 1860 دولار للاوقية بارتفاع هامشي عن إغلاق أمس الإثنين.

التضخم

أظهرت الأرقام الرسمية أن مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع بنسبة 70 % تقريبا، وذلك في أبريل مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ عقدين من الزمن.

وسجلت أسعار النقل المواد الغذائية والمفروشات المنزلية أكبر ارتفاع في التضخم السنوي، إذ قفزت تكاليف النقل بنسبة 105% على مدار العام.

وتعاني البلدان في جميع أنحاء العالم من أزمة تزايد تكاليف المعيشة.

لكن مشاكل تركيا تفاقمت بسبب إحجام رئيسها عن رفع أسعار الفائدة، وهي أداة شائعة الاستخدام للمساعدة في تهدئة التضخم.

وشهدت تكلفة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية زيادة سنوية بنسبة 89.1 % ، في حين ارتفعت أسعار المفروشات والمعدات المنزلية بنسبة 77.64%.