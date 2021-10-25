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الليرة التركية تواصل تراجعها وتلامس أدنى مستوياتها على الإطلاق

بعد طرد أردوغان سفراء الولايات المتحدة وتسع دول غربية أخرى
أحمد إسماعيل 10:38 م, الأثنين, 25 أكتوبر 21 10:38 م, الأثنين, 25 أكتوبر 21

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واصلت الليرة التركية تراجعها لتسجل الاثنين مستوى منخفضا غير مسبوق.

وتراجعت الليرة التركية إلى مستوى منخفض غير مسبوق عند 9.85 مقابل الدولار، الاثنين، بعد أن قال الرئيس رجب طيب أردوغان في مطلع الأسبوع إنه أمر بطرد سفراء الولايات المتحدة وتسع دول غربية أخرى.

وسجلت الليرة في أحدث تعاملات 9.7150، وكانت في نطاق بين 9.7225 و9.7600 في الساعة 0402 بتوقيت جرينتش.

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وعزا مصرفيون الهبوط في التعاملات المبكرة إلى تصريحات أردوغان يوم السبت.

وكانت الليرة، التي تراجعت 24 بالمئة منذ بداية العام، قد أنهت يوم الجمعة عند 9.5950، حسبما ذكرت “رويترز”.

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بقلم أحمد إسماعيل

أحمد إسماعيل - ديسك

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