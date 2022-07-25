الليرة التركية تواصل تراجعها الإثنين بعد صدور بيانات مهمة

سجلت العملة المحلية “التركية” تراجعها في تعاملات اليوم الإثنين مقابل الدولار ليستقر عند أدنى مستوياته على الإطلاق في رحلة الهبوط صوب مستويات الـ18 ليرة مقابل الدولار.

ويتم تداول سعر الليرة التركية اليوم قرب أدنى مستوى على الإطلاق وتحديدًا من السقوط الكبير يوم 20 ديسمبر الماضي حينما نزل إلى مستويات 18.4 ليرة دولار.

كما هبطت الليرة التركية خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الإثينن إلى مستويات 17.8347 ليرة دولار بتراجع بلغت نسبته 0.4% مقابل الإغلاق السابق عند مستويات 17.8 ليرة دولار.

وتتداول الليرة الآن قرب أدنى مستوى على الإطلاق بعد التراجع بأكثر من 7% خلال تعاملات يوليو الجاري والتي تتزامن مع التثبيت السابع لأسعار الفائدة من جانب المركزي التركي.

وتتوالي البيانات السلبية التي تضر بأداء سعر الصرف الليرة وسط حالة قاتمة من التوقعات تجاه مستقبل أسعار الصرف تزامنا مع اشتعال التضخم لأعلى مستوى في 24 عام واعتماد المركزي التركي لسياسة تثبيت أسعار الفائدة.

وصدرت اليوم الإثنين بيانات مؤشر ثقة التصنيع (يوليو) والتي تصد عن البنك المركزي التركي والتي نزلت إلى مستويات 103.7% مقابل 106.4 في الشهر السابق بتراجع أكثر من 2.5%.

وتعد البيانات الحالية لمؤشر ثقة التصنيع هى الأدنى في عامين وذلك من بيانات يوليو 2020 والتي سجل المؤشر حينها مستويات 100.7 نقطة مقابل 92.6 نقطة في الشهر السابق عليه.

وفي المقابل كشفت بيانات معدل إستغلال طاقة الإنتاج الصادرة عن مركز الإحصاء التركي ارتفاع بيانات المؤشر إلى مستويات 78.2% مقابل 77.6 خلال يونيو السابق.

وتعد المستويات الحالية لمعدل إستغلال طاقة الإنتاج هى الأعلى قي 7 أشهر وتحديدًا منذ ديسمبر 2021 حينما سجل المؤشر مستويات 78.7 نقطة مقابل 78.1 نقطة خلال نوفمبر 2021.

جدير بالذكر أن الليرة التركية خسرت أكثر من ثلث قيمتها من بداية العام الجاري 2022 لتقف كواحدة من أسوء عملات الأسواق الناشئة أداءًا أمام الدولار الأمريكي الي يشهد طفرة قوية بفضل توقعات رفع الفائدة من جانب الفيدرالي.

ونزلت الليرة التركية خلال العام الجاري 2022، من مستويات 13.3161 ليرة دولار إلى المستويات الحالية قرب الـ 17.835 ليرة دولار بتراجع تبلغ نسبته 34% لتقترب من أدنى مستوى على الإطلاق يوم 20 ديسمبر 2021 حينما سقطت إلى مستويات 18.3674 ليرة دولار.