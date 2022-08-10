الليرة التركية تواصل السقوط وتتجاهل بيانات البطالة الإيجابية

واصلت الليرة التركية تراجعها خلال تعاملات اليوم الأربعاء رغم صدور بيانات إيجابية بشأن معدلات البطالة في البلاد وفقًا لبيانات مركز الإحصاء التركي، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وتبدو الليرة التركية أكثر تأثرًا في الأشهر الأخيرة بفعل بيانات التضخم التي بلغت أعلى مستوياتها في ربع قرن تزامنا مع استمرار المركزي التركي على سياسة إبقاء معدلات الفائدة منخفضة.

ويتزامن إصرار المسئولين الأتراك بدءا بالرئيس أردوغان على انتهاج سياسة الفائدة المنخفضة مع موجة عالمية تتبعها البنوك المركزية حول العالم بتشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم المشتعل عالميًا.

بيانات البطالة

وكشفت بيانات مركز الإحصاء التركي عن انخفاض معدلات البطالة في البلاد بنسبة 2.8% نزولا إلى 10.3% خلال يوليو الماضي مقابل 10.6 % خلال يونيو 2022.

وتسجل معدلات البطالة في تركيا انخفاضًا للشهر الثالث على التوالي، إذ تراجعت في يونيو الماضي من 11.2 إلى 10% بينما نزلت في مايو من 11.5% إلى 11.3%.

وانخفض عدد العاطلين في يوليو الماضى إلى حوالي 3 ملايين و538 ألفا و276 شخصا مقابل 3 ملايين 785 ألف شخص في يونيو السابق وفقًا لبيانات وكالة التوظيف التركية.

وقال مركز الإحصاء التركي إنه ووفقا لنتائج مسح القوى العاملة المعدلة انخفض عدد العاطلين عن العمل 15 سنة فأكثر بنحو 136 ألفا فى يوليو الماضى مقارنة بالشهر السابق ليصبح 3 ملايين و 541 ألف شخص.

وأضاف مركز الإحصاء التركي أنه من ناحية أخرى ، انخفض معدل البطالة بمقدار 0.3 نقطة إلى 10.3% بينما كان معدل البطالة 8.5% للرجال، و 13.8% للنساء.

و انخفضت قوة العمل فى يوليو الماضى بمقدار 182 ألف شخص مقارنة بالشهر السابق وحققت 34 مليونا و 407 آلاف شخص ، بينما انخفض معدل المشاركة في القوى العاملة بمقدار 0.4 نقطة إلى 53.2% وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة 71.3% للرجال و 35.5% للنساء.