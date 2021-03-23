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الليرة التركية تهوى 15% وارتفاع الدولار لأعلى مستوى منذ ديسمبر

هبوط الليرة التركية وارتفاع عوائد السندات ليصعد الدولار وتزداد جاذبيته كملاذ آمن
خالد بدر الدين 2:05 ص, الثلاثاء, 23 مارس 21 2:05 ص, الثلاثاء, 23 مارس 21

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هبطت الليرة التركية بحوالى 15% خلال تعاملات يوم الاثنين لتقترب من أدنى مستوى على الإطلاق لتنزل إلى 8.4850 مقابل الدولار قرب مستوى منخفض قياسي عند 8.5800 بينما صعد الدولار الأمريكى قرب أعلى مستوى في 4 أشهر أى منذ ديسمبر الماضى تقريبا بعد أن فاجأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المستثمرين في مطلع الأسبوع الحالى بتغيير محافظ البنك المركزي الذي يتبني سياسات تميل إلى التشديد النقدي مما أدى لاضطراب في أسواق العملات العالمية.

وسجلت الليرة التركية 7.9600 مقابل الدولار بانخفاض حوالي 10 % فى بداية العاملات عن مستوى الإغلاق يوم الجمعة الماضى.

ونزلت الليرة التركية في وقت سابق 14.9 % إلى 8.4850 مقابل الدولار لتقترب من مستوى منخفض قياسي عند 8.5800.

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انحفاض الليرة بسبب قرار اردوغان تغيير محافظ البنك المركزى التركى

وذكرت وكالة رويترز أن عوائد السندات الأمريكية زادت بعد قرار تركيا رفع أسعار الفائدة و تغيير محافظ البنك المركزي.

هبوط الليرة التركية وصعود الدولار الامريكى

وجاءت خطوة تركيا على خلفية تنامي توقعات المستثمرين بصعود الدولار على المدى القصير في أعقاب ارتفاع عوائدات سندات الخزانة الأميركية.

وساعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى صعود الدولار لتزداد جاذبيته كملاذ آمن لينخفض سعر الذهب وتقليص جاذبيته للمستثمرين.

وصعد الدولار مقابل سلة من العملات المنافسة عند 92.022 قرب أعلى مستوى في 4 أشهر والذى بلغ 92.50 بالشهر الجاري.

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كما لقي الدولار الدعم من مخاوف حيال الأحداث في تركيا التى تؤثر علي عملات أخرى مع ارتفاع مكاسب الأسهم الأميركية.

وهبطت الليرة التركية أمام الدولار الأمريكى كما نزل اليورو قليلا إلى 1.1892 دولار وتراجع سعر الذهب بفعل مكاسب الأسهم الأميركية.

وتراجع الإقبال على المخاطرة ليهبوط الدولار الأسترالي 0.3 % إلى 0.7724 دولار وانخفض نظيره النيوزيلندي 0.1 % إلى 0.7158 دولار.

وانخفضت أسعار الذهب لتفضيل مستثمرين أصول الملاذ الآمن البديلة مثل الدولار وسندات الخزانة الأميركية وصعود الأسهم في بورصة وول ستريت.

ونزل الذهب بالسوق الفورية 0.28% إلى 1739.60 دولار للأوقية بأواخر الجلسة بعد أن هبوطه 1% في وقت سابق من الجلسة.

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وازداد إقبال المستثمرين على الدولار والسندات الحكومية وسط ذعر من قرار الرئيس التركي رجب أردوغان تعيين محافظ جديد للبنك المركزي.

وينتقد المحافظ الجديد للبنك المركزي التركى باستمرار أسعار الفائدة المرتفعة لتتراجع العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.2% إلى 1738.10 دولار للأوقية.

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بقلم خالد بدر الدين

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