الليرة التركية تهوى 13% أمام الدولار بعد حديث أردوغان عن مؤامرة تستهدف الاقتصاد

سجلت الليرة التركية انخفاضا جديدا غير مسبوق الثلاثاء، حيث خسرت 13% من قيمتها في غضون ساعات قليلة أمام الدولار لتصل إلى نحو 13 ليرة مقابل الدولار، في أدنى مستوى تعرفه، بحسب ما نقلته شبكة روسيا اليوم عن أ ف ب.…

سجلت الليرة التركية انخفاضا جديدا غير مسبوق الثلاثاء، حيث خسرت 13% من قيمتها في غضون ساعات قليلة أمام الدولار لتصل إلى نحو 13 ليرة مقابل الدولار، في أدنى مستوى تعرفه، بحسب ما نقلته شبكة روسيا اليوم عن أ ف ب.

ويأتي هذا التراجع القياسي الجديد غداة تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان الذي أكد أنه لن يغير سياسته النقدية وسيواصل “مقاومة الضغوط” التي تدعوه إلى رفع معدلات الفائدة الأساس.

وندد أردوغان مساء الاثنين عقب اجتماع حكومي بـ “المؤامرة” التي تستهدف الاقتصاد التركي.

وقال “يمكننا أن نرى تلاعب البعض بسعر الصرف والعملة الصعبة ومعدلات الفائدة ورفع الأسعار”.

وساهمت هذه التصريحات بتراجع أكبر للعملة المحلية، فيما تثقل تكلفة المعيشة كاهل شريحة واسعة من السكان.

والخميس، خفض المصرف المركزي سعر الفائدة المرجعي مرة أخرى، وذلك للمرة الثالثة في أقل من شهرين، من 16% إلى 15%، بناءا على رغبة رئيس الدولة وعلى الرغم من التضخم بنحو 20% في عام واحد رسميا.

ويواصل أردوغان التعبير عن معارضته لمعدلات الفائدة المرتفعة التي يعتبر أنها خلافا لكل ما هو متعارف عليه ماليا، بمثابة عائق أمام النمو.