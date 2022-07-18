الليرة التركية تهبط الإثنين قرب أدنى مستوى في 7 شهور بعد بيانات سلبية

هوى سعر الليرة التركية قرب أدنى مستوياتها في سبعة أشهر، لتقترب خطوة جديدة من أدنى مستوياتها على الإطلاق والتي تم تسجيلها يوم 20 ديسمبر 2021 حينما تجاوزت مستويات الـ 18 ليرة للدولار الواحد، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

جاء تراجعر سعر الليرة التركية خلال تعاملات اليوم الإثنين بعد صدور بيانات الموازنة العامة للحكومة التركية والتي كشفت عن اتساع العجز الحاصل خلال شهر يونيو 2022.

وسجلت الموازنة العام للحكومة التركية خلال يونيو عجزًا في حدود 31 مليار ليرة تركية مقابل فائض خلال مايو الماضي بلغ نحو 144 مليار ليرة، وبلغت الإيرادات خلال يونيو 181.019 مليار ليرة بينما قفزت النفقات إلى 212.078 مليار ليرة..

إلا أنه ومنذ بداية العام ارتفع فائض الموازنة العامة للحكومة التركية إلى 93.56 مليار ليرة بعد تسجيل إيرادات بقيمة 1.265 تريليون ليرة مقابل نفقات في حدود 1.17 تريليون ليرة.

الليرة الآن

انخفض سعر الليرة التركية خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الإثنين، إلى مستويات 17.497 ليرة دولار بتراجع في حدود 1.1% مقابل مستويات 17.262 ليرة دولار والتي كانت تمثل أعلى سعر اليوم.

يذكر أن استطلاع الهيئة التنظيمية للإحصاء في تركيا توقع خلاله المشاركون سعر صرف الليرة التركية عند 17.57 ليرة للدولار الأمريكي بنهاية 2022، بينما توقعوا انخفاض الليرة إلى 18.47 ليرة دولار في 2023.

وبينما تتراجع الليرة التركية ارتفع جرام الذهب ليرة تركية إلى مستويات قرب الـ 970 ليرة للجرام الواحد بزيادة 1.3% أو ما يعادل 12 ليرة في الجرام.

تطور سعر الليرة

وانخفضت الليرة التركية خلال تعاملات يوليو الجاري في حدود 6% نزولًا من مستويات 16.6933 ليرة دولار بنهاية يونيو الماضي إلى المستويات الحالية قرب 17.5 ليرة دولار، والتي تعد الأدنى منذ ديسمبر 2021 حينما نزلت أدنى سعر على الإطلاق.

وانخفضت الليرة التركية خلال يونيو الماضي من مستويات 16.3748 ليرة / دولار إلى مستويات 16.9713 ليرة دولار، بتراجع في حدود 3.2% بينما نزلت خلال شهر يونيو الماضي قرب مستويات 17.5 ليرة دولار قبل قرار فرض قيود على قروض الشركات.

ومنذ بداية العام انخفضت الليرة التركية من مستويات 13.3161 ليرة دولار إلى المستويات الحالية عند 16.9713 ليرة دولار بتراجع بلغت نسبته حوالي 28%.

وفي ديسمبر 2021 سقطت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق حينما تم إعلان بيانات التضخم التي وصلت أعلى مستوياتها في 20 عام حينما تجاوزت 36%، وسجلت الليرة يوم 20 ديسمبر مستويات 18.3674 ليرة دولار.