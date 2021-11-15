الليرة التركية تهبط إلى 10.058 لأول مرة أمام الدولار الأميركي

تراجعت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق أمام الدولار، وسط مخاوف بشأن السياسة النقدية، بعدما بدأ البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة.

ولامست الليرة مستوى متدنيا بلغ 10.058 مقابل الدولار في تداولات الإثنين.

تراجع الليرة التركية

وفقدت الليرة التي تعد صاحبة الأداء الأسوأ بين عملات الأسواق الناشئة لهذا العام، ثلثي قيمتها في 5 سنوات، وهو ما قلص دخول الأتراك، في مقابل تزايد التضخم.

وأعطت بيانات التضخم في الولايات المتحدة دفعة للدولار فيما يدرس المستثمرون احتمالات أن يشدد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) السياسات النقدية قبل الوقت المتوقع لذلك.

وتجذب أسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة عادة الأموال من الاقتصادات الناشئة ذات الديون الخارجية المرتفعة مثل تركيا.